UNIVAQ: “DA DELTA A OMICRON, NUOVI SCENARI PANDEMIA” LECTIO DEL PRFESSOR GIOVANNI MAGA

Covid. da Delta a Omicron, lectio di Maga in Univaq Covid. da Delta a Omicron, lectio di Maga in L’AQUILA, 18 FEB – “Da delta a omicron: il nuovo scenario della pandemia da Covid-19”. A parlarne sarà il prof. Giovanni Maga, mercoledì 23 febbraio 2022 alle ore 18.15 in un incontro in modalità on line.

Il prof. Maga, già ospite dell’Ateneo nel 2021, spiegherà come la comparsa e diffusione della nuova variante Omicron abbia segnato un cambiamento nell’epidemia.

La variante Omicron è, infatti, caratterizzata da una maggiore contagiosità, accompagnata però da una apparente minore patogenicità in particolare per vaccinati o guariti. La combinazione dell’alto tasso di vaccinazione, unito al grande numero di persone guarite avendo sperimentato un decorso clinico lieve o moderato, ha alzato molto il livello di immunità della popolazione e quindi limita sempre più la diffusione del virus.

Tuttavia, essendoci molte più persone contagiate, la pressione sui sistemi sanitari è ancora molto elevata. L’attenuazione dei contagi e della pressione sui sistemi sanitari dipenderà dalla tenuta dell’immunità e per questo è fondamentale aumentare l’accesso ai vaccini e ai farmaci nelle aree meno sviluppate.

Anche ripensare alla strategia vaccinale sarà importante, realizzando vaccini basati su più antigeni virali, cioè proteine o porzioni di esse meno soggette a mutazione ma ugualmente capaci di conferire l’immunità. Inoltre iniziano ad esserci terapie anche domiciliari specifiche e altre ne arriveranno.

Il loro utilizzo appropriato e generalizzato abbatterà ulteriormente il peso sui sistemi sanitari, facilitando la guarigione e evitando la malattia grave. La pandemia finirà però, quando, non dipenderà solamente dal virus, ma anche dalla nostra capacità di adottare strategie efficaci.

L’evento potrà essere seguito tramite: diretta streaming collegandosi a www.univaq.it/live e piattaforma TEAMS gruppo “I mercoledì della cultura”, codice “mhgxhct”