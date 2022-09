UNIVAQ: DOMANI PRESENTAZIONE RISULTATI DEL PROGETTO “SOSTENERE”

L’AQUILA – Domani, giovedì 8 settembre, alle 9, nell’aula magna “Alessandro Clementi” del Dipartimento di Scienze Umane (viale Nizza, L’Aquila), si terrà un convegno per presentare i risultati finali del progetto Sost.EN.&Re – Sostenibilità, resilienza, adattamento per la tutela degli ecosistemi e la ricostruzione fisica in Italia centrale.

Il progetto – finanziato dal MITE (Ministero dell’Innovazione tecnologica) e svolto dall’Università dell’Aquila in partnership con la Regione Abruzzo, nel quadro della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS) – è centrato su attività di cooperazione che coinvolgono anche le regioni Umbria e Marche e ha, come obiettivi, la realizzazione di protocolli per il controllo della pressione insediativa, la predisposizione di una rete ecologica regionale, l’elaborazione di una serie di indicatori di monitoraggio della sostenibilità delle trasformazioni e la formazione di personale delle Pubbliche Amministrazioni (Regione/Comuni/Agenzie).