UNIVAQ E DOMPE’ INSIEME PER LA FORMAZIONE DEI TALENTI NELL’INDUSTRIA DELLA LIFE SCIENCES

L’AQUILA – Il 15 settembre prenderà il via presso l’Università degli Studi dell’Aquila (UNIVAQ) il nuovo Percorso formativo in Ingegneria Gestionale della Filiera Farmaceutica all’interno del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale (LM31). Il progetto nasce dalla collaborazione tra UNIVAQ e Dompé farmaceutici, una delle principali aziende biofarmaceutiche italiane, che già supporta lo sviluppo di figure professionali altamente specializzate nel settore delle Life Sciences anche attraverso Fondazione Dompé.

Questa nuova collaborazione pubblico-privato rafforza il legame tra il mondo accademico e l’industria in un settore strategico per l’Italia e l’Abruzzo. Con un valore di 56 miliardi di euro di produzione nel 2024 e oltre 68.500 addetti diretti (90% laureati e diplomati (per il 44% donne), l’industria delle Life Sciences italiana rappresenta uno dei settori a più forte crescita occupazionale (+9% nell’ultimo quinquennio). A livello regionale, L’Abruzzo conta 1300 addetti diretti che raggiungono i 3mila con i settori fornitori. A L’Aquila l’export della farmaceutica è cresciuto del 58% e il settore è primo con il 53% dell’export manifatturiero nel 2023 (44% nel 2021). L’accordo tratta di un ponte fondamentale per formare professionisti pronti a rispondere alle esigenze di un settore in forte crescita, grazie al sostegno di Dompé farmaceutici e di altre realtà aziendali del territorio.

Il nuovo Percorso formativo in Gestione della Filiera Farmaceutica è al centro di una partnership strategica mira a favorire l’inserimento qualificato di giovani talenti nella filiera delle Life Sciences. La partnership offre nuove opportunità agli studenti aquilani. Al centro dell’accordo, un fondo di 120mila euro per erogare fino al 2030, 18 borse di studio biennali del valore di 6.000 euro ciascuna. Inoltre, a partire dal secondo anno, gli studenti più meritevoli potranno concorrere a due premi universitari annuali da 1.500 euro ciascuno, riconoscimenti assegnati in base al merito accademico e al reddito familiare.

L’esperienza formativa si completa con la possibilità di effettuare tirocini curriculari e sviluppare tesi di laurea direttamente presso lo stabilimento Dompé di Campo di Pile L’Aquila, un’occasione unica per immergersi in maniera concreta nel mondo dell’industria farmaceutica e mettere in pratica le conoscenze acquisite. A rafforzare questo legame tra università e impresa, ricercatori e tecnici di Dompé saranno coinvolti in laboratori didattici e seminari specialistici, offrendo agli studenti testimonianze e approfondimenti che arricchiscono il percorso formativo e preparano i futuri professionisti ad affrontare le sfide di un settore in continua evoluzione.

“Il nuovo percorso formativo in ‘Gestione della Filiera Farmaceutica’ nasce dall’esigenza di fornire una formazione specialistica e integrata, in grado di rispondere alle sfide dell’intera filiera ” spiega il Professor Paolo Salini, Presidente del corso di Laure Magistrale in Ingegneria Gestionale, “La partnership con Dompé e le altre imprese presenti a livello locale e operanti a livello internazionale, rappresenta un valore aggiunto che avvicina gli studenti al mondo del lavoro e favorisce lo sviluppo di competenze concrete”.

“La collaborazione con l’Università dell’Aquila è strategica per consolidare il legame tra formazione e industria, assicurando un flusso continuo di professionisti altamente qualificati, in grado di supportare l’innovazione e la competitività nel settore farmaceutico nazionale e internazionale” ha sottolineato Stefano Arena, Chief Industrial Officer di Dompé farmaceutici.

Le iscrizioni al nuovo percorso formativo apriranno il 18 luglio. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito web ufficiale del Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi dell’Aquila: www.ing.univaq.it oppure accedere direttamente alla pagina del corso di laurea a questo link: https://shorturl.at/mHMaG Per richieste specifiche è possibile scrivere all’indirizzo e-mail: ing.gestionale@univaq.it