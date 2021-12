UNIVAQ E ROTARY CLUB: PREMIO DI LAUREA PER TESI SUL TEMA DELL’INCLUSIVITA’

L’AQUILA – L’Università degli Studi dell’Aquila in collaborazione con il Rotary Club Gran Sasso d’Italia, istituisce un Premio di Laurea a beneficio di giovani laureati/e presso l’Università degli Studi dell’Aquila che abbiano discusso per l’anno accademico 2021/2022 una Tesi di Laurea Triennale o Magistrale sul tema dell’inclusività, saranno ammesse tesi riconducibili ad ogni area disciplinare, purché riferibili alle varie discipline teoriche e pratiche che vertono sul tema dell’inclusività della persona con disabilità.

L’iniziativa promossa dal Rotary Club L’Aquila Gran Sasso d’Italia vuole contribuire a diffondere la cultura dell’accessibilità e dell’inclusione in ogni ambito della vita sociale delle comunità ed è rivolta a studenti e docenti del nostro territorio per sensibilizzare e far crescere la consapevolezza della necessità dell’abbattimento di ogni barriera anche e soprattutto in un processo di ricostruzione post sisma che deve prevedere la possibilità di fruizione di ogni bene per tutti.

“Con i professionisti aderenti al nostro sodalizio ci siamo spesso interrogati sulla necessità di promuovere la cultura dell’inclusione – dice Luisa Di Laura presidente del Rotary Club L’Aquila Gran Sasso d’Italia – e questa ci sembra una importante occasione che vede in campo, a fianco al nostro Club, l’Università dell’Aquila, principale istituzione culturale e di formazione della nostra città, con capacità di attrazione di attenzione e grande capacità di diffusione del messaggio nelle nuove generazioni. L’intento è quello di rendere questo premio annuale dedicandogli una progettualità specifica e continuativa, siamo certi della sensibilità e disponibilità dei docenti nell’indirizzare e far riflettere i giovani studenti.”

Per questa prima edizione la dottoressa Bernadette Pizzoferrato, vedova Perrotti, nuova socia del Rotary Club, ha voluto mettere personalmente a disposizione la somma del Premio al fine di onorare la memoria del marito, lo straordinario e compianto Adriano Perotti, da sempre impegnato nel diffondere la cultura dell’inclusione e la tutela dei diritti delle persone con disabilità

Il Rotary è un’associazione mondiale no profit, senza scopo di lucro, composta da oltre 1,4 milioni di uomini e donne, professionisti in ogni ambito lavorativo, i quali si impegnano a promuovere la pace, l’integrità e la cooperazione internazionale. Il Rotary presta servizio umanitario, incoraggia il rispetto di elevati principi etici nell’esercizio di ogni professione, si impegna per costruire un mondo in cui prevalgano principi di rispetto reciproco, inclusione, amicizia. Sette le aree di intervento: pace e prevenzione dei conflitti, cura e prevenzione delle malattie, acqua e servizi igienici, salute materna ed infantile, alfabetizzazione, sviluppo economico comunitario, educazione ambientale.