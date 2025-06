L’AQUILA – È Fabio Graziosi, 57 anni, il nuovo rettore dell’Università dell’Aquila per il sessennio 2025-2031.

La conferma ufficiale è arrivata in serata al termine della seconda votazione che si è tenuta nella Sala consiglio del Rettorato, Palazzo Camponeschi.

Nessuna sorpresa rispetto alle previsioni, visto che Graziosi, direttore del dipartimento di Ingegneria, Scienze dell’Informazione e matematica (Disim), era il grande favorito, considerato il candidato della continuità rispetto la gestione del rettore uscente Edoardo Alesse, e che gode l’appoggio di Paola Inverardi, rettrice della scuola di alta formazione post universitaria Gran Sasso Science Institute dell’Aquila.

Dopo il passo indietro del professor Roberto Carapellucci la corsa al Rettorato, inizialmente a quattro, è diventata una sfida a tre: oltre a Graziosi, erano candidati Marco Valenti, del Dipartimento Scienze cliniche applicate e biotecnologiche (Discab), direttore del Centro regionale autismo, componente del Comitato Etico Regionale per gli studi clinici, consigliere dell’Ordine dei Medici dell’Aquila; Luca Lozzi, docente di Fisica sperimentale, direttore del dipartimento di Scienze fisiche e chimiche (Dsfc), nonché ex direttore del centro di microscopie di Univaq, e dal 2019 responsabile anche della manifestazione Street science nell’ambito della notte Europea dei ricercatori.

Graziosi è stato eletto in seconda votazione con 383,53 voti. Gli altri due candidati, i professori Marco Valenti e Luca Lozzi, hanno ottenuto, rispettivamente, 99,75 e 64,16 voti. L’affluenza è stata del 66,86%.

Secondo il regolamento elettorale, in seconda votazione il rettore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti, purché sia pari ad almeno il 40% della totalità dei voti esprimibili e partecipi alla votazione almeno la metà più uno degli aventi diritto.

La platea degli aventi diritto al voto era così composta: 640 docenti; 124 studenti (voto pesato 0,5); 443 personale tecnico-amministrativo (voto pesato 0,22)

Nato all’Aquila il 28 luglio 1968, laureatosi con il massimo dei voti all’Università dell’Aquila nel 1993 in Ingegneria Elettronica, Graziosi entrerà ufficialmente in carica il 1 ottobre 2025.

L’attività scientifica del professor Graziosi, inizialmente focalizzata sulla valutazione delle prestazioni di sistemi wireless in contesti di propagazione complessi, si è successivamente arricchita di temi derivanti dalla contaminazione scientifica legata alla collaborazione con le aree dell’elettronica, dell’informatica e dei controlli automatici. In questo ambito sono collocabili le attività di ricerca da lui svolte legate alle reti di sensori e più in generale ai sistemi embedded in rete.