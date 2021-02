UNIVAQ, FIRENZE ALL’EPOCA DI DANTE: GIOVEDI PRIMO INCONTRO ONLINE CON FRANCO FRANCESCHI

L’AQUILA – Si può raccontare in modo innovativo la storia di un personaggio come Dante Alighieri, così centrale nella vicenda culturale italiana dal Medioevo a oggi? Cercherà di rispondere a questo interrogativo il seminario Dante, un uomo, ideato in occasione del settecentenario della morte del poeta dal Dipartimento di Scienze umane (Dsu) dell’Università dell’Aquila e realizzato nel quadro delle Attività culturali di Ateneo.

Il ciclo di incontri intende esplorare, tra ricerca scientifica e alta divulgazione, una biografia piena di grandi esperienze conoscitive, ma anche chiaroscuri, buchi testimoniali, colpi di scena.

Per ripercorrere tutte le fasi dell’esperienza dantesca, dall’infanzia alla morte, l’iniziativa, a cura di Amedeo Feniello, permetterà di incontrare dieci tra i maggiori storici italiani, studiosi e conoscitori di quell’epoca: Franco Franceschi, Giuliano Milani, Federico Canaccini, Sergio Tognetti, Paolo Grillo, Lorenzo Tanzini, Sabrina Ferrara, Francesco Somaini, Franco Cardini, Alessandro Barbero. Verranno individuati e approfonditi gli elementi più suggestivi e interessanti della vita di Dante, ma anche il contesto cittadino fiorentino, la sua economia, gli scontri tra fazioni, il conflitto politico più generale tra Guelfi e Ghibellini.

Le lezioni cominceranno giovedì 11 febbraio 2021 con Franco Franceschi che parlerà di Firenze all’epoca di Dante.

Franco Franceschi è ordinario di Storia medievale presso l’Università di Siena. Specialista di Storia urbana dei secoli XIII-XVI, ha pubblicato numerosi saggi su tematiche di natura economica e sociale. E’ membro dei comitati scientifici di varie istituzioni, tra cui il Centro italiano di studi di storia e d’arte di Pistoia, la Fondazione Centro Studi sulla civiltà del tardo Medioevo di San Miniato e la rivista «Studi storici». Tra le sue più recenti pubblicazioni, le monografie Le città italiane nel Medioevo (XII-XIV secolo), Bologna, Il Mulino, 2012 [in collaborazione con I. Taddei] e «…E seremo tutti ricchi». Lavoro, mobilità sociale e conflitti nelle città dell’Italia medievale, Pisa, Pacini, 2012.

L’incontro con Franco Franceschi così come tutti quelli in programma saranno visibili a tutti in forma interattiva su piattaforma Cisco Webex Meetings al link: https://univaq.webex.com/meet/maurizio.cironi

Le videoregistrazioni integrali di tutte le lezioni saranno inoltre disponibili, dopo ciascun evento, sul canale Youtube Univaq E-Learning L’attività sarà creditizzabile per gli studenti del Dipartimento di Scienze umane.

