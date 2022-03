UNIVAQ, “I VIDEOGIOCHI: EFFETTI SU COMPORTAMENTO, ABILITA’ COGNITIVE E CERVELLO”: NUOVO INCONTRO

L’AQUILA – “I videogiochi: effetti su comportamento, abilità cognitive e cervello”.

È il titolo dell’incontro che si terrà mercoledì 9 marzo, alle ore 18.15, presso la Libreria Colacchi Corso Vittorio Emanuele II, 5 L’Aquila, nell’ambito de “I mercoledì della Cultura”, relatore il professor Giuseppe Curcio.

“I videogiochi sono una componente ormai fondamentale nella vita quotidiana di giovani e meno giovani. Ce n’è per tutti i gusti: di azione, di strategia, passatempo; individuali, di coppia, di gruppo, etc. E sono sempre più avvincenti, interessanti e realistici, anche grazie alle frontiere ormai attuali di realtà virtuale, realtà aumentata, realtà immersiva. Negli ultimi anni si parla addirittura di edutainment e serious games, e di come le attività di insegnamento-apprendimento possano essere mediate da attività ludica”, si legge in una nota.

“Ciononostante, rimane costante il timore e la preoccupazione che questi ‘giochi’ possano influenzare negativamente il comportamento di chi li utilizza e addirittura il loro stato di salute”.

“Quali sono i reali effetti dei videogiochi sul comportamento umano? Che relazioni hanno con il funzionamento cerebrale? Esiste un rischio di dipendenza da videogiochi? In una chiacchierata aperta a tutti, cercheremo di discutere i risultati basati sull’evidenza scientifica e possibilmente di sfatare falsi miti ed erronee credenze su un’attività che ormai è parte integrante della vita quotidiana oltre che dell’economia dei nostri giorni”.