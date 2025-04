UNIVAQ: IL 15 E 16 APRILE CONVEGNO A SAN BASILIO SU BENESSERE STUDENTESCO

L’AQUILA – L’Università degli Studi dell’Aquila, in collaborazione con la Crui e con Geo (Centro di Ricerca Interuniversitario per lo Studio della Condizione Giovanile, dell’Organizzazione, delle Istituzioni Educative e dell’Orientamento), nelle persone della Direttrice Assunta Zanetti e della Presidente Marisa Michelini, ha organizzato un Convegno dal titolo “Benessere delle studentesse e degli studenti all’università: le dimensioni individuali collettive e organizzative”, che si terrà all’Aquila nei giorni 15-16 aprile 2025, presso il Centro Congressi «Luigi Zordan» nel Monastero di San Basilio, Piazza San Basilio.

L’evento, in cui parteciperanno, tra gli altri, la Presidente della CRUI, Giovanna Iannantuoni, e il Presidente dell’Anvur, Antonio Felice Uricchio, rappresenta un’occasione inedita di confronto e di dialogo tra i protagonisti che vivono all’interno delle università italiane, a cominciare dalle studentesse e dagli studenti e le istituzioni territoriali, che collaborano e sostengono il diritto allo studio e garantiscono un senso di accoglienza delle città in cui si trovano le università.

Tale sinergia è importante per favorire il benessere dell’intera comunità accademica, il successo formativo delle studentesse e degli studenti e, parallelamente, arricchisce le comunità sul piano socioeconomico e culturale.

L’elemento innovativo del convegno risiede nella organizzazione di sei tavoli di discussione con la presenza delle parti interessate che affrontano temi attuali e delicati quali: il contesto urbano in cui si svolge la vita degli studenti; l’impegno dell’azienda per il diritto allo studio per garantire una buona qualità di vita e il ruolo culturale e di accoglienza delle biblioteche; il ruolo dell’orientamento e del tutorato; i servizi di garanzia, di rispetto e di correttezza riguardo la comunità studentesca e quella del personale tecnico o amministrativo; lo straordinario ruolo dei servizi di counseling nell’accompagnare e sostenere studentesse e studenti nel loro percorso di studio. In tale tavolo verranno riportate le prime esperienze condotte nell’ambito dei progetti PROBEN finanziati dal MUR proprio a supporto dei servizi di counseling universitari.

L’ateneo partecipa al Progetto Proben Me.Mo con una cordata di Atenei, il cui capofila è. Antonello Colli dell’Università di Urbino.

Responsabile dell’unità operativa aquilana per il Servizio di Ascolto e Consultazione per Studentesse e studenti è Rita Roncone e per la progettualità in relazione all’attività sportiva prevista da PROBEN Me.Mo responsabile è Maria Giulia Vinciguerra.

La metodologia che percorre il convegno è quella dell’ascolto tra università e varie istituzioni di contesto. Alla fine del convegno si cercherà di trovare e proporre traiettorie di intervento efficaci da mettere a disposizione negli Atenei.