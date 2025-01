UNIVAQ: IL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA SI SPOSTA IN CENTRO, PRIORITA’ RICOLLOCARE 800 STUDENTI

L’AQUILA – Ricollocare fino a 800 studenti del Dipartimento di Economia in centro storico. Questa una delle priorità del momento per l’Università dell’Aquila.

I corsi della facoltà di Economia dovranno essere rilocalizzati, in quanto la struttura che li ha ospitati sinora sarà restituita entro l’estate 2025 alle sue funzioni originarie di carcere minorile di Acquasanta, dopo che un decreto del 2016 del ministero della Giustizia ne sancì la chiusura.

Destinazione finale degli studenti dei Corsi di laurea di Economia sarà la struttura recuperata del vecchio Ospedale San Salvatore, ma al momento non esiste alcuna certezza sui tempi.

Il rettore Univaq, Edoardo Alesse, in occasione di un’intervista recente, non ha nascosto la preoccupazione di fronte ai ritardi sugli interventi di ripristino di alcune strutture, parte delle quali danneggiate dal terremoto del 2009.

“Avendo noi come stazione appaltante il Provveditorato alle Opere pubbliche che è oberato di tante attività – ha sottolineato – siamo riusciti a fare progressi solo marginali e questo ci crea problemi”.

Al momento, gli studenti saranno divisi tra il Dipartimento di Scienze umane e Centro congressi ‘Zordan’, strutture molto vicine all’ex San Salvatore in un’area che non dispone di adeguate soluzioni per facilitare il parcheggio.