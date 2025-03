UNIVAQ: IL PRIMO APRILE INAUGURAZIONE DELL’ANNO ACCADEMICO, PRESENTI I RETTORI DI ATENEI PARTNER

L’AQUILA – Martedì 1 aprile 2025, alle ore 11:00, nell’aula magna Vincenzo Rivera del centro congressi Luigi Zordan, in piazza San Basilio 1, si terrà la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2024/2025 dell’Università degli Studidell’Aquila.

All’evento parteciperanno, oltre alle autorità accademiche e ai rappresentanti istituzionali locali, anche i rettori delle università partner del consorzio europeo Eulist (European universities linking society and technology – Università europee che collegano società e tecnologia), di cui UnivAQ è membro. Si tratta di un’alleanza di dieci università, istituita per migliorare la didattica e la ricerca garantendo la libertà accademica, i dati aperti e la scienza aperta per il grande pubblico, al fine di servire la società, attraverso un’integrazione di scienze sociali, discipline umanistiche e tecnologia. Tra gli interventi in scaletta, anche le due lectio magistralis per i 25 anni dei due centri di eccellenza UnivAQ Cetemps e Dews.