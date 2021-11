UNIVAQ: IL RETTORE DELL’UNIVERSITA’ DI TEL AVIV IN VISITA ALL’AQUILA

L’AQUILA – Il rettore dell’Università di Tel Aviv, il professor Mark Shtaif, ha fatto una visita istituzionale oggi pomeriggio a Palazzo Camponeschi, sede del Rettorato dell’Università dell’Aquila.

Ad accoglierlo, il rettore UnivAQ, Edoardo Alesse, e il direttore generale, Pietro Di Benedetto.

Dopo aver illustrato l’offerta didattica e formativa dell’Università di Tel Aviv, la più grande e prestigiosa università pubblica israeliana, Shtaif – che, da professore, era già stato, in passato, in città, facendo parte di alcuni importanti progetti di ricerca sulle comunicazioni in fibra ottica in cui è coinvolta, da anni, anche UnivAq – ha parlato con il rettore Edoardo Alesse della possibilità di rafforzare ulteriormente i rapporti di collaborazione e cooperazione già esistenti tra i due atenei.

All’incontro erano presenti anche il prorettore vicario Antonio Mecozzi, i professori Fabio Graziosi (Dipartimento di Ingegneria e scienze dell’informazione e matematica – DISIM) e Cristian Antonelli (Dipartimento di Scienze fisiche e chimiche – DSFC) e il ricercatore Andrea Marotta (DISIM).