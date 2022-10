UNIVAQ: INNOVAZIONE NEL CAMPO DELLA CHIRURGIA ROBOTICA, PROTOTIPO ENDOSCOPIO TERMICO

L’AQUILA – ThermalX è il nome del gruppo di ricerca che ha proposto la progettazione, realizzazione e commercializzazione di un innovativo endoscopio termico ad infrarosso nell’ambito della chirurgia robotica con particolare impiego durante la prostatectomia radicale.

Il referente chirurgico del team è Salvatore Siracusano, professore di Urologia all’Università dell’Aquila e già professore presso l’Università di Verona.

“ThermalX ha ottenuto il primo premio assoluto della Start Cup Veneto 2022, una competizione tra idee imprenditoriali innovative, che ha lo scopo di proporre giovani talenti e le loro idee di business e, oltre ad ottenere un finanziamento nazionale ed internazionale, ha ricevuto anche il premio speciale della categoria Life Science”, si legge in una nota dell’Univaq.

Il nuovo device chirurgico, attualmente in una fase prototipale ma dotato di un brevetto nazionale ed internazionale, è stato già presentato dal professor Siracusano alla Società Europea di Urologia tenutasi a luglio di quest’anno nella città di Amsterdam e “consentirà – afferma il docente dell’Ateneo aquilano – di avere a disposizione un innovativo modello di endoscopio che affianca alla visione tridimensionale una mappa termica 3D utile a fornire dove e quando occorra, misure della temperatura durante l’applicazione della coagulazione bipolare”.

“Ciò si tradurrà- continua il professor Siracusano – in una riduzione significativa dei danni derivanti dall’uso dell’energia termica per la preservazione dei nervi dell’erezione e dunque da questo genere di complicanze per i pazienti. Si pensi, ad esempio all’intervento di prostatectomia radicale per il quale l’ottenimento di una coagulazione più mirata consentirebbe di preservare e dunque di garantire una migliore ripresa della funzione erettile”.