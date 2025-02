UNIVAQ: MATERIE STEM E STEREOTIPI DI GENERE, TORNA “PINKAMP”

L’AQUILA – Torna anche quest’anno ‘Pinkamp – Le ragazze contano’, il progetto ideato dall’Università dell’Aquila per contrastare gli stereotipi di genere nelle materie Stem (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) e avvicinare le ragazze allo studio di tali discipline, anche potenziato rispetto alle passate edizioni.

Selezionate tramite bando, le ragazze che partecipano al ‘Pinkamp’ saranno impegnate in una settimana di lezioni online e una in presenza, all’Università dell’Aquila, di lezioni frontali, seminari, incontri e laboratori.

Divise per gruppi afferenti a diverse aree disciplinari (sempre ricomprese nella sfera delle Stem) e ospitate gratuitamente, al termine del percorso le ragazze partecipano a un contest finale in cui per ogni area disciplinare viene premiato il miglior project work di gruppo.

L’edizione 2025, la settima, in programma dal 16 al 28 giugno 2025, prevede diverse novità, tra cui l’aumento del numero delle ragazze partecipanti, che salirà a 60, la possibilità per tutte di fruire dell’alloggio gratuito per una completa esperienza di “camp”, l’allargamento delle aree disciplinari e quindi anche dei dipartimenti Univaq coinvolti, e l’adesione al progetto di nuovi partner e nuovi finanziatori, tra cui il Gran Sasso Science Insitute.

Il bando per partecipare sarà pubblicato a marzo e sarà disponibile sia sul sito di Pinkamp – www.pinkamp.disim.univaq.it – sia sul sito di ateneo www.univaq.it.

I dettagli sono stati illustrati questa mattina in una conferenza stampa alla quale hanno partecipato il rettore Univaq, Edoardo Alesse; le coordinatrici del progetto, Antinisca Di Marco e Laura Tarantino; il professor Fabio Graziosi, direttore del Disim presidente della Fondazione Vitality; il professor Franco Raimondi (Gssi), Umberto Trasatti in rappresentanza dei sindacati. Presenti anche l’assessore comunale alle Pari opportunità Ersilia Lancia e la presidente del Cu dell’Università dell’Aquila, Silvia Nanni.

“L’Università dell’Aquila – ha dichiarato il rettore Edoardo Alesse – ha profondamente a cuore le problematiche connesse agli squilibri di genere. Il Pinkamp, un progetto in crescita costante, che ha acquisito ormai importanza e visibilità nazionali, come dimostra anche questa edizione, che sarà ancora più partecipata e ricca di contenuti”.