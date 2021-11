UNIVAQ, MERCOLEDI’ DELLA CULTURA: IL 10 APPUNTAMENTO SU PROSPETTIVE ENERGIA DA FUSIONE NUCLEARE

L’AQUILA – Mercoledì 10 Novembre alle ore 18.15 presso la Libreria Colacchi Corso Vittorio Emanuele II, 5 L’Aquila, si terrà il prossimo appuntamento dei Mercoledì della Cultura dal titolo Le prospettive dell’energia da fusione nucleare, relatore Francesco Romanelli* docente di Fisica dell’Energia Nucleare dell’Università di Roma “Tor Vergata”.

La fusione termonucleare presenta indubbi vantaggi per poter giocare un ruolo importante tra le fonti di energia: non produce gas serra, il combustibile è praticamente inesauribile e diffuso su tutto il pianeta, è un processo intrinsecamente sicuro e il problema delle scorie è sensibilmente ridotto rispetto alla fissione. Nel seminario verrà fatta una rassegna dello stato delle ricerche sulla fusione nucleare e sull’attività di ricerca e sviluppo che ha condotto alla definizione del progetto ITER. ITER si propone di dimostrare la fattibilità scientifica della fusione a livelli di potenza dell’ordine dei 500MW con un guadagno di energia Q (Q=rapporto tra energia prodotta ed energia immessa nel plasma) pari a 10. Verrà infine discusso quale tipo di sviluppo debba essere intrapreso per arrivare i