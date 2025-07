ROMA – La first lady dell’Ucraina Olena Zelenska a Roma per celebrare l’ingresso dell’Università dell’Aquila nella Global Coalition for Ukrainian Studies.

Accolta dal ministro dell’Università, Anna Maria Bernini, ha preso parte all’evento che anticipa l’Ukraine Recovery Conference, che prenderà il via domani, durante la quale è prevista una sessione dedicata alla cooperazione scientifica e accademica (in programma venerdì mattina).

“È stato un vero onore accogliere la first lady dell’Ucraina Olena Zelenska a Roma – scrive in una nota il ministro Bernini – Insieme abbiamo celebrato l’ingresso dell’Università dell’Aquila nella Global Coalition for Ukrainian Studies, alla presenza del rettore Edoardo Alesse, del nuovo rettore Fabio Graziosi, della vicepresidente della Conferenza dei rettori delle università italiane, la rettrice dell’Università La Sapienza, Antonella Polimeni, della presidente del Consiglio nazionale delle arti e della musica, Giovanna Cassese, e di Antonio Zoccoli, presidente della Consulta dei presidenti degli enti di ricerca italiani e dell’Istituto nazionale di fisica nucleare, che ci ha ospitato nella storica sede dell’INFN”.

“Un’iniziativa ucraina fortemente sostenuta dalla First Lady – aggiunge – che si unisce a un quadro di azioni che il nostro Paese sta promuovendo per sostenere concretamente la ricostruzione del sistema scientifico e universitario ucraino, nell’ambito della Ukraine Recovery Conference, che prenderà il via domani”.

“Con il sostegno alle università e all’ecosistema della conoscenza ucraini, l’Italia conferma il proprio impegno concreto e duraturo al fianco dell’Ucraina. Siamo convinti che ricerca, innovazione e cultura siano pilastri fondamentali per la ricostruzione e per un futuro di pace. L’Italia vuole essere, oggi e domani, un partner affidabile per rafforzare la capacità scientifica, la formazione e la libertà di ricerca in Ucraina”.