UNIVAQ: NUOVO PIANO STRATEGICO PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI OLTRE I CONFINI DELL’EUROPA

L’AQUILA –” L’Università degli Studi dell’Aquila conferma la sua vocazione internazionale e il suo ruolo attivo nella cooperazione accademica oltre i confini dell’Unione Europea. Attrarre studenti internazionali Extra UE all’Aquila ha un’importanza strategica e destinata a crescere”.

Per questo motivo – si legge in una nota -, l’area delle relazioni internazionali di UnivAQ “è particolarmente impegnata ad accrescere le collaborazioni internazionali con specifiche aree fuori dall’Unione Europea, volte a favorire l’arrivo di studenti che scelgono L’Aquila per trascorrere un periodo di mobilità o per iscriversi al nostro Ateneo”.

Oggi, nella Sala del Senato di Palazzo Camponeschi, sede del Rettorato, è stato presentato il Piano strategico per le relazioni internazionali extra UE, una visione ampia e strutturata che punta a rafforzare il dialogo accademico e scientifico con partner dei Balcani occidentali, del Vicinato orientale, del Mediterraneo meridionale e dell’Africa subsahariana.

Il piano, illustrato dal prorettore delegato per gli affari internazionali, il professor Bruno Rubino, prevede azioni concrete per attrarre studenti e docenti provenienti da Paesi terzi e valorizzare progetti congiunti in ambito formativo e di ricerca. Particolare rilievo viene dato alle collaborazioni con realtà accademiche colpite da crisi internazionali, come Ucraina, Palestina e Siria, dove l’Università degli Studi dell’Aquila opera con continuità.

L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti da istituzioni partner di Ghana, Ruanda e Tunisia (sessione mattutina, ore 10.30-12.30) con docenti provenienti da Kwame Nkrumah Università della Scienza e della Tecnologia di Kumasi (Ghana), dall’Istituto Africano per le Scienze Matematiche di Kigali (Ruanda) e dall’Università di Monastir (Tunisia).

Il pomeriggio (dalle ore 15) è stato dedicato all’Ucraina, con docenti provenienti dalle Università “Taras Shevchenko” di Kyiv, “V. N. Karazin” di Kharkiv (Ateneo di tre vincitori del Premio Nobel: Élie Metchnikoff per la Medicina, Lev Landau per la Fisica e Simon Kuznets per le Scienze Economiche), Politecnico di Leopoli e “Ivan Franko” di Leopoli.

L’incontro si inserisce nel solco dell’iniziativa Global Coalition of Ukrainian Studies e anticipa il memorandum per il supporto alla divulgazione della cultura ucraina. Il documento sarà sottoscritto da UnivAQ con l’Università Sapienza e gli Atenei ucraini in un evento previsto a Roma nelle prossime settimane.

La giornata si è conclusa con un focus sui progetti strategici di cooperazione internazionale, in particolare con l’Africa e con i Paesi in situazione di emergenza.

“L’Università degli Studi dell’Aquila, con il Piano strategico per le relazioni internazionali oltre i confini dell’UE, conferma il suo impegno a costruire progetti di ricerca e collaborazioni a livello globale, rendendosi protagonista di un’alta formazione capace di attrarre conoscenze ed esperienze di elevato valore scientifico”, conclude la nota.