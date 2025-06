UNIVAQ: PIETRUCCI, “CONGRATULAZIONI A GRAZIOSI, TEMPO DI INCONTRO TRA CULTURE, UMANITA’ E PACE”

L’AQUILA – “Illustre rettore, carissimo professor Graziosi, sono davvero felice di congratularmi con lei per l’elezione alla guida dell’Ateneo aquilano. Il suo impegno ha sempre valorizzato le migliori qualità accademiche, lo spirito di ricerca, la volontà di estendere le potenzialità formative alle generazioni di ragazze e ragazzi che vedono nell’Università aquilana un riferimento prestigioso, moderno e coraggioso”.

Così, in una nota, il consigliere regionale del Pd Pierpaolo Pietrucci, a seguito dell’elezione del nuovo rettore dell’Università dell’Aquila Fabio Graziosi.

“Coraggioso dopo il terremoto e oggi ancora di più, di fronte agli impegni che gli Atenei affrontano nella sfida per la libertà di cultura, di ricerca, di innovazione e di progresso. Per questo mi auguro che potremo trovare l’occasione per un confronto istituzionale, insieme ai consiglieri comunali di riferimento alla mia comunità politica, in cui elaborare obiettivi condivisi, per rendere l’Università sempre più prestigiosa e la città dell’Aquila sempre più accogliente per gli studenti”.

“Conosco le tue virtù formative e professionali, il suo spirito manageriale, la sua profonda cultura democratica. Per questo sono certo che saprà coniugare al meglio la coerenza tra le esperienze che l’hanno preceduta e la giusta innovazione per le sfide ambiziose che questi tempi difficili ci pongono”.

“Dovranno essere tempi nuovi, di incontro tra culture, di umanità e di pace. Perché questo ci ha insegnato la nostra civiltà. Perché questo è il compito a cui non possiamo sottrarci. Grazie davvero per quello che farà. Con profonda stima”, conclude Pietrucci.