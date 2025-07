UNIVAQ: PORTE APERTE ALL’INNOVAZIONE NELLA FACOLTA’ DI INGEGNERIA

L’AQUILA – In occasione delle sedute di laurea del Dipartimento di Ingegneria Industriale, dell’Informazione e di Economia (Diiie) dell’Università dell’Aquila, torna l’iniziativa ‘Lauree in scena, laboratori in mostra!’, in programma il 22 e 23 luglio al Polo universitario di Roio.

Durante le due giornate, a partire dalle 9, saranno aperti al pubblico i laboratori del Dipartimento, con esposizioni di progetti e attività sperimentali sviluppati dagli studenti e dal personale di ricerca. Un’occasione per conoscere da vicino le tecnologie e i percorsi formativi dell’ateneo, guidati da docenti, dottorandi e tecnici del Diiie. L’evento è pensato per valorizzare il ruolo della formazione scientifica e tecnica, offrendo a famiglie e cittadini uno sguardo diretto sul lavoro svolto nei laboratori.