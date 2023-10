UNIVAQ: PRESENTATO OGGI IL NUOVO PRORETTORE VICARIO. RIATTIVAZIONE DEL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE

L’AQUILA – “La scelta del nuovo prorettore è ricaduta sul dottor Claudio Ferri, che e un clinico medico dell’università dell’Aquila e una delle professionalità più importanti del corso di formazione in medicina. Oltre a essere un illustre scienziato, il dottor Ferri è una persona di elevato profilo umano e morale per cui la ragione della scelta è dettata da entrambe queste componenti”.

Così Edoardo Alesse, Magnifico Rettore dell’Università dell’Aquila nella conferenza stampa che si è tenuta questa mattina nella sala Consiglio di palazzo Camponeschi, sede del rettorato UnivAQ.

Oltre al nuovo prorettore che succederà al prof. Roberto Cipollone, nella conferenza sono stati anche presentati e tre nuovi professori che hanno preso servizio al dipartimento di Scienze cliniche applicate e biotecnologiche (DISCAB): il professor Vincenzo Salpietro Damiano, il professore Maurizio Del Vecchio, rispettivamente ordinario e associato di Pediatria, e il professor Fabio Vistoli, ordinario di Chirurgia generale.

Presenti anche la direttrice del DISCAB, prof.ssa Francesca Zazzeroni, e il direttore generale Pietro Di Benedetto.

“Oggi vi presentiamo anche altre novità dell’Ateneo che riguardano la Pediatria – ha proseguito il rettore Alesse -, con il professor Salpietro e il professor Del Vecchio. L’università ha voluto rimettere in campo un discorso importante, anche dal punto di vista economico, per riattivare una scuola di specializzazione che non vi è da un po’ di anni qui a L’Aquila. La salute dei bambini ha bisogno della massima attenzione, i pediatri a livello nazionale stanno diventando rari e noi abbiamo voluto dare un contributo oneroso per risolvere questo problema”.

“Il professor Vistoli un chirurgo generale ma specializzato in trapiantologia – ha concluso -, andrà a sostituire il dott. Pisani che si avvicina al pensionamento, ed è funzionale al mantenimento nella sede universitaria aquilana del centro regionale trapianti, l’unico centro trapianti presente in regione a cui noi teniamo molto. Per questo abbiamo voluto investire su un professore ordinario, una figura apicale che divenisse la guida della chirurgia generale, ma soprattutto della parte trapiantologica, in cui ha un’esperienza notevole maturata presso l’Università di Pisa”.

Il nuovo prorettore Ferri si è detto onorato del suo nuovo incarico e ha ribadito l’importanza della ricerca a livello medico: “Per me è un onore grandissimo e il mio incarico sarà di sostenere gli illuminati messaggi del magnifico rettore. Io sono ricercatore clinico medico da oltre trent’anni, e se il magnifico rettore me lo consentirà, una piccola parte del mio incarico sarà sempre dedicata a proteggere la ricerca scientifica”.