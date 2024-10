UNIVAQ: PRIMA GIORNATA DELL’EDILIZIA, INNOVAZIONE, RICERCA E FORMAZIONE

L’AQUILA – “Evidenziare come le necessità della filiera produttiva possano indirizzare formazione e ricerca e come sia possibile costruire rapporti di collaborazione, per un ritorno in termini di soluzioni innovative e professionalità”.

Questo lo scopo, spiega in in una nota Pierluigi De Berardinis, consigliere del rettore per l’edilizia, della Prima Giornata dell’edilizia – innovazione, ricerca, formazione, promossa dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura e Ambientale dell’Università dell’Aquila.

L’evento si terrà giovedì 24 ottobre, dalle 9 alle 17, presso il Polo universitario di Roio.

“L’intento principale è quello di avviare un dibattito tra produttori, professionisti e utilizzatori di materiali per l’edilizia, con il contributo della formazione e della ricerca – aggiunge De Berardinis, promotore dell’iniziativa – Saranno coinvolte competenze delle diverse aree scientifiche dell’Ateneo, per un’analisi completa e integrata delle possibili evoluzioni future”.

La prima parte della giornata è finalizzata a rappresentare il quadro reale della domanda e dell’offerta di innovazione, per agevolare, nella seconda parte, la discussione per aree tematiche, con la formula “world cafè”, per stimolare, in maniera non convenzionale, ragionamenti condivisi su tematiche complesse, per un dibattito concreto e produttivo.

Nei “world cafè” saranno sviluppate quattro proposte di discussione – Arredo urbano e sistemi di completamento e finitura – Integrazione di fonti rinnovabili negli organismi edilizi e CER – Costruzione temporanea prestazionale con tecnologie a secco – Involucro sostenibile – in tavoli tematici distinti, in cui tutti i soggetti coinvolti avranno l’occasione di confrontarsi e aprirsi a possibili sinergie nel comune interesse.

Sarà allestita un’area, per le Aziende, dedicata alla esposizione e, nella seconda parte della giornata, la presenza degli stand consentirà l’incontro tra aziende, professionisti, imprese edili, ricercatori e studenti per confronti individuali e per un più diretto rapporto tra domanda e offerta di competenze, a servizio dei settori coinvolti.

Nell’ambito di tale sessione pomeridiana, sarà possibile raccogliere C.V. di studenti per possibili candidature finalizzate a tirocini o altre forme di collaborazione.

“La giornata vuole essere la prima edizione – afferma il professor Marcello Di Risio, direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile Edile Architettura e Ambientale – di un evento che ci auguriamo si possa ripetere negli anni e che potrà affrontare ogni volta tematiche diverse, con l’obiettivo di creare un momento di condivisione di idee e sinergia tra mondo accademico, produttori di materiali, professionisti e imprese”.