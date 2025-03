UNIVAQ: “RESTARE PER CRESCERE”, AL VIA CORSI IGT GRATUITI SU IMPRENDITORIALITA’, 134 PARTECIPANTI

L’AQUILA – E’ cominciato oggi a L’Aquila “Restare per crescere” un percorso formativo d

gratuito per gli under 35, con 134 partecipanti, presso la sede del Dipartimento Mesva dell’Università degli Studi dell’Aquila, incentrata sulle modalità e i luoghi in cui intercettare nuove opportunità.

IGT, in collaborazione con l’Università degli Studi dell’Aquila ha voluto realizzare questo progetto di formazione totalmente gratuito, per avvicinare la distanza tra i giovani e la loro realizzazione professionale, permettendo in tal modo la crescita, grazie alle loro idee e proposte, anche del loro territorio di origine.

IGT si legge nella nota, “ha scelto l’Abruzzo e il suo territorio, una terra in continua trasformazione, perché rappresentativo di una regione ricca di potenzialità e forte di un grande desiderio di innovazione, espresso anche attraverso la futura scelta dell’Aquila come Capitale Italiana della Cultura 2026”.

La formazione continuerà online con altre tre sessioni (2, 16 e 30 aprile), da quattro ore ciascuna, che affronteranno – sfruttando anche case histories di imprese di successo già realizzate da altri giovani – tutte le fasi per portare a terra, letteralmente, un’idea: dal business model canvas all’actionable plan, fino alla ricerca di fondi e partnership strategiche.

I docenti di riferimento che porteranno avanti le diverse fasi del progetto saranno il prof. Marco Recchioni, docente di Business Management in UnivAQ; Josè D’Alessandro, imprenditore e Head of Business alla Luiss Business School, Sebastiano Missineo, CEO & founder di Strateghia, società di consulenza strategica e Fabrizio Iaconetti, esperto di innovazione e sostenibilità, fondatore di EBA, Essential Brand Advisory Srl società benefit, e Partner strategico di Tribe.

“Con questo percorso formativo – ha dichiarato il prof. Marco Recchioni – volevamo offrire ai giovani talenti un trampolino di lancio per dare nuovo impulso al loro futuro e aprire nuove traiettorie, oltre che per la loro carriera, anche per tutto il piccolo, grande mondo che li circonda. Siamo certi che le loro idee, letteralmente portate a terra -intesa nella sua primaria accezione di luogo di appartenenza – possano condurre loro e il nostro Paese lontano. Questo progetto vuole essere un’ispirazione e un memorandum per tutte le nuove generazioni: se è vero che la strada verso il successo non è mai semplice, tuttavia, non dovrebbe nemmeno essere necessariamente lunga.”

“IGT, attraverso “Restare per crescere”, vuole rinsaldare ancora di più il legame con le realtà locali che necessitano di sviluppo e innovazione, mettendo ancora una volta in evidenza l’importanza di essere vicini alle giovani generazioni che rappresentano una speranza per questo territorio e per l’intera società del nostro Paese”, ha a dichiarato Enrica Ronchini, Responsabile External Relations & Corporate Communications di IGT.