UNIVAQ, SABATO I PRIMI LAUREATI IN DATA SCIENCE APPLICATA

L’AQUILA – Massimo Morelli e Lorenzo De Tomasi sono stati i primi a ricevere sabato scorso 24 luglio 2021, la Laurea Magistrale in Applied Data Science, l’innovativo corso internazionale che l’Università degli Studi dell’Aquila ha ideato per rispondere alla crescente richiesta di figure professionali come il Data Scientist, l’Open Data Manager, il Big Data Infrastructure Professional, il Business Data Analyst.

Tali profili sono tra i più ricercati nel mondo del lavoro, in grado di analizzare, interpretare e gestire una quantità sempre maggiore di dati soprattutto digitali, con particolare attenzione agli aspetti riguardanti le pratiche innovative di business, l’industria di Internet, la privacy e la sicurezza.

Il corso di laurea è articolato in quattro percorsi formativi: Data and Smart Cities, Data and Life Science, Data and Business Analytics e Data and Land and Urban Analytics.

Data la multidisciplinarità di tali profili, la laurea in Data Science Applicata nasce dal coinvolgimento di cinque dipartimenti universitari: il DISIM (Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell’Informazione e Matematica), il DISCAB (Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche), il DIIIE (Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione e di Economia), il DSU (Dipartimento di Scienze Umane) e il DICEAA (Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura e Ambientale).

Auguri a Lorenzo e Massimo, i primi due data specialist formati da UnivAq.