UNIVAQ: SANTANGELO, “SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PEDIATRIA VALORE AGGIUNTO”

‘AQUILA – “All’Aquila torna la scuola di specializzazione in Pediatria, un valore aggiunto per l’Ateneo e per il territorio aquilano. Un segnale importante che dimostra l’attenzione del governo e, in particolar modo, del Ministro di Forza Italia Anna Maria Bernini alla quale va il nostro ringraziamento”.

Con queste parole Roberto Santangelo, Presidente del Consiglio Comunale dell’Aquila e Vicepresidente del Consiglio Regionale d’Abruzzo, interviene in merito alla riapertura, dopo anni di fermo, della scuola di specializzazione in Pediatria presso l’Università degli Studi dell’Aquila.

“Azioni concrete come queste dimostrano attenzione al territorio, segnano la strada per il futuro della città e restituiscono al capoluogo il valore di centro di alta formazione”.