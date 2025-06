UNIVAQ: TOCCATO IL TRAGUARDO DI 500 LAUREATI IN INGEGNERIA GESTIONALE

L’AQUILA- Il traguardo di oltre 500 laureati in Ingegneria gestionale è stato celebrato oggi all’Università dell’Aquila durante una giornata promossa dal Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione e di Economia (Diiie). L’iniziativa ha avuto luogo nel polo universitario di Monteluco di Roio, alla presenza di docenti, aziende partner e studenti. Nel corso della mattinata si è discusso dell’evoluzione della figura dell’ingegnere gestionale in Italia.

“L’ingegnere gestionale è colui che progetta e gestisce i sistemi produttivi – ha spiegato Paolo Salini, presidente del Consiglio di area didattica – E spesso ci si dimentica che tutto, prima o poi, deve essere prodotto. E’ lì che interviene la nostra figura”. Un ruolo versatile e trasversale che trova applicazione in numerosi ambiti: dalla pubblica amministrazione all’automotive, dall’elettronica alla logistica. “Quando incontro giovani che vogliono iscriversi a Ingegneria – ha aggiunto – sono quasi sempre concentrati sui prodotti. Nessuno pensa subito a come si producono. Eppure è proprio lì che si gioca la partita occupazionale”.

Dei 13 laureati magistrali dell’ultimo appello, 12 sono stati assunti direttamente dalle aziende in cui hanno svolto la tesi. A fotografare l’attuale panorama occupazionale è stato anche il direttore del dipartimento Diiie, Vincenzo Stornelli, mentre il professor Luciano Fratocchi ha tracciato un bilancio dei primi vent’anni del corso. Presenti all’incontro anche i “padri fondatori” del percorso accademico: Gino Cardarelli, Antoniomaria Di Ilio, Massimo Gastaldi, Pacifico Pelagagge e Giulio D’Emilia, quest’ultimo moderatore della giornata.

Tra i settori con maggiore richiesta di ingegneri gestionali spiccano la logistica, la gestione della filiera e, sempre più, il comparto farmaceutico, in forte espansione tra Abruzzo, Lazio e Marche. Per rispondere a questa domanda nascerà dal prossimo anno accademico un nuovo percorso specifico in Ingegneria gestionale per la filiera farmaceutica. “Abbiamo deciso di progettare questa curvatura – ha concluso Salini – per intercettare un settore in forte crescita e dare ai nostri studenti un’ulteriore opportunità di inserimento professionale”.