UNIVERSITA’, ABOLITO IL TEST DI AMMISSIONE A MEDICINA. LEGA GIOVANI ABRUZZO, “RIFORMA NECESSARIA”

L’AQUILA – “Finalmente non sarà un test a crocette a precludere l’iscrizione alle facoltà di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria”: così, in una nota, il coordinatore regionale della Lega Giovani abruzzese Nino Giuseppe Critelli commenta il voto alla Camera dei Deputati che abolisce il test di accesso dal prossimo anno accademico.

“Una riforma necessaria che gli studenti chiedevano da anni e che oggi, grazie al lavoro di squadra della Lega, è realtà”, scrive. “Siamo in emergenza e le emergenze richiedono risposte forti e concrete. La mancanza di medici e professionisti sanitari non si risolverà evidentemente solo con questa riforma, ma è un primo passo verso la giusta direzione”.

“Ora gli Atenei siano messi nelle condizioni migliori per garantire il regolare svolgimento del semestre ‘filtro’: un’occasione anche per rinnovare dal punto di vista strutturale le aule delle nostre università e perseguire innovative modalità didattiche, come già avviene nei principali centri accademici del mondo. Ancora una volta la Lega mette al centro della propria azione politica i giovani, futuri medici, professionisti e classe dirigente di questo Paese”.