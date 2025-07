UNIVERSITA’ ABRUZZESI: PUBBLICATO BANDO PER FINANZIARE 106 DOTTORATI DI RICERCA

L’AQUILA – E’ stato pubblicato quest’oggi dalle tre Università abruzzesi, la D’Annunzio di Chieti-Pescara, l’Università dell’Aquila e quella di Teramo, l’avviso FSE+ “Programma di ricerca e formazione dottorale – Finanziamento Dottorati di ricerca” presentato ad aprile, in Regione, dall’assessore all’Università, Roberto Santangelo, con l’obiettivo di garantire l’alta formazione dei giovani laureati.

Sul piatto dei finanziamenti la Regione ha allocato 9 milioni di euro che avranno come destinazione finale il finanziamento in toto di 106 dottorati di ricerca per il prossimo triennio.

L’avviso è stato finanziato nell’ambito del programma FSE+ 2021-2027.

Ogni studente ammesso a dottorato potrà beneficiare di un contributo economico di circa 30 mila euro l’anno per 3 anni.

Saranno gli stessi atenei ad individuare gli studenti che accederanno ai dottorati di ricerca.

A tal proposito, l’assessore Santangelo rivolge “un invito ai neolaureati a non farsi sfuggire questa grande opportunità”.