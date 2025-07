UNIVERSITA’ ABRUZZO: BERNINI FIRMA DECRETO PER ACCESSO A DIRITTO ALLO STUDIO IN SEMESTRE APERTO

PESCARA – Il Ministro dell’Universita’ e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato il decreto ministeriale che disciplina l’accesso ai servizi per il diritto allo studio universitario-Dsu per gli studenti che parteciperanno al semestre aperto previsto dalla riforma dell’accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria.

“Voglio ringraziare il ministro Bernini per aver emanato in tempi rapidi il decreto per l’attuazione della riforma per l’accesso ai servizi per il diritto allo studio universitario destinato agli studenti iscritti ai corsi di laurea in Medicina – ha sostenuto l’assessore regionale con delega alla Ricerca e Università Roberto Santangelo -. La nuova normativa si propone di garantire il sostegno allo studio per chi proviene da famiglie a basso reddito. L’Università italiana volta pagina, la riforma rappresenta un passo importante verso un sistema di accesso più equo e sostenibile per i futuri medici del nostro Paese. Saranno garantiti gli studenti meritevoli, indipendentemente dalle loro condizioni economiche. La Regione Abruzzo – conclude l’assessore – collaborerà con il Mur per garantire un’implementazione efficace della riforma, nel rispetto delle competenze costituzionali in materia di diritto allo studio universitario”.