L’AQUILA – Agevolazioni economiche per l’iscrizione ai corsi universitari destinate ai dipendenti comunali, ai loro familiari e parenti fino al secondo grado. È quanto prevede la convenzione siglata tra l’Università Telematica “Leonardo da Vinci” (Unidav) e Anci Abruzzo.

L’accordo è stato firmato oggi nella sede Anci di Palazzo Margherita, all’Aquila, dal presidente di Anci Abruzzo e sindaco del capoluogo regionale, Pierluigi Biondi, e dal presidente della Fondazione dell’Università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara e dell’Università Telematica Unidav, Sergio Caputi, alla presenza del rettore Giampiero Di Plinio, del direttore generale dell’ateneo Diego Del Biondo e del direttore generale della Fondazione Oscar Genovesi.

“La formazione è uno strumento essenziale per rendere la pubblica amministrazione non solo più competente ed efficiente, ma anche più capace di interpretare i bisogni emergenti delle comunità e affrontare le sfide dell’innovazione – dichiara Biondi – Con la convenzione sottoscritta con l’università telematica ‘Leonardo da Vinci’, intendiamo offrire ai dipendenti dei Comuni aderenti all’associazione un’opportunità concreta di crescita professionale”.

La convenzione stabilisce: per i corsi di laurea, una quota annua agevolata di 1.500 euro (invece di 2.200), valida per l’intera durata del percorso; per i master universitari di I e II livello, i Corsi di Alta Formazione e i Corsi di perfezionamento, uno sconto del 20% sulla quota ordinaria di iscrizione.

Fondata nel 2004 e sostenuta dalla Fondazione dell’Università “G. d’Annunzio”, Unidav è l’unica tra le undici università telematiche italiane collegata a un ateneo statale. Ha sede a Torrevecchia Teatina e conta oltre 2.500 studenti, di cui 1.000 iscritti ai corsi di laurea.

“L’Università Telematica ‘Leonardo da Vinci’ – aggiunge Di Plinio – ha come obiettivo quello di promuovere un progetto culturale di tipo ‘trasversale’ e multidisciplinare, con la finalità di valorizzare al meglio le sue missioni istituzionali di Didattica, Ricerca e Terza Missione. La nostra offerta formativa intende utilizzare le migliori tecnologie e metodologie pedagogiche, nei Corsi di Laurea, nei Master e negli altri corsi post laurea e/o diploma, bilanciando la qualità più alta con la semplicità della fruizione dei servizi didattici e delle prove d’esame, in modo da raggiungere e allargare gli orizzonti di tutti gli studenti, e in particolare delle fasce per le quali lo studio telematico potrebbe essere l’unica possibilità di miglioramento e crescita personale e professionale”.

“Questa iniziativa – sottolinea ancora il presidente Anci Abruzzo – è in linea con l’azione del Governo per la professionalizzazione della pubblica amministrazione, attraverso investimenti in competenze, digitalizzazione e innovazione dei servizi. È un percorso che riconosce nel capitale umano delle amministrazioni pubbliche un elemento strategico per costruire istituzioni moderne, capaci di garantire risposte tempestive, efficaci e inclusive. Ringrazio l’Università ‘Leonardo da Vinci’ per la sensibilità e l’attenzione dimostrata nei confronti del mondo degli enti locali. Questo protocollo rafforza il legame tra sistema universitario e istituzioni territoriali e contribuisce a valorizzare il patrimonio professionale delle amministrazioni abruzzesi”.

Diego Del Biondo, direttore generale dell’Università Telematica “Leonardo da Vinci”, sottolinea: “Siamo lieti di annunciare questa iniziativa che valorizza la formazione continua e il rafforzamento delle competenze nella pubblica amministrazione. Crediamo che l’Università Telematica possa continuare a crescere, attraverso iniziative come queste e non solo, con la stessa qualità che ha contraddistinto le numerose attività svolte fino ad oggi, raggiungendo obiettivi sempre più grandi attraverso lo sviluppo di una rete sul territorio regionale e nazionale”.

Oscar Genovesi, direttore generale della Fondazione Università “G. d’Annunzio”, spiega: “È fondamentale aumentare le occasioni di dialogo e gli accordi tra l’Università e gli Enti locali al fine di migliorare l’interconnessione tra accademia e istituzioni. L’Unidav, unica università telematica abruzzese, può senz’altro contribuire a rispondere alle esigenze formative del territorio al fine di promuovere la crescita culturale ed economica dello stesso”.

I corsi attivi all’Unidav comprendono:

• Laurea triennale in Scienze dell’educazione e della formazione (L19), con indirizzi Educatore sociale ed Educatore nei servizi per l’infanzia;

• Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (LMG01), con indirizzi Professioni legali, Diritto ed economia per le imprese, Esperto legale in amministrazioni pubbliche ed Esperto legale in scienze criminalistiche;

• Master in Educazione e formazione, Economia e management, Salute e benessere, e, dal prossimo autunno, in Nutrizione e clinica sportiva;

• Corsi di Alta Formazione e di perfezionamento, con approccio multidisciplinare.