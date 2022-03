UNIVERSITA’: ASSESSORE QUARESIMALE CONVOCA TAVOLO SU VICENDA CASERMA CAMPOMIZZI L’AQUILA

PESCARA – “La soluzione dei problemi legati alla dismissione della caserma Campomizzi come residenza universitaria sono al centro dell’agenda politica dell’assessorato”.

Lo afferma l’assessore all’Università, Pietro Quaresimale, che ha convocato per domani, venerdì 18 marzo alle ore 15, un primo tavolo operativo al quale ha chiamato a partecipare il Comune dell’Aquila e i vertici dell’Adsu, l’azienda regionale per il diritto allo studio.

“Si tratta di affrontare la questione con decisione – ha aggiunto l’assessore – per questo motivo è necessario capire da subito i margini di intervento e costruire un percorso che permetta da un lato di riportare nella disponibilità dell’Esercito la caserma Campomizzi messa a disposizione dopo il terremoto del 2009 e dall’altra di trovare una sistemazione agli studenti. L’accertamento – conclude Quaresimale – della presenza di immobili nella disponibilità della Regione Abruzzo è il primo passaggio da fare in modo da stilare un cronoprogramma di interventi necessari per adeguare la struttura in modo da garantire il servizio senza soluzione di continuità”.