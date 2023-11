UNIVERSITA’, BERNINI: “POSTI LETTO ANCHE PER RIGENERARE CITTA'”

PESCARA – “Una buona pratica, che diventerà tale anche a livello nazionale, di convenzionamento e di creazione di posti letto per studentesse e studenti che sono anche un modo per rigenerare le città: gli immobili sfitti che noi abbiamo censito quest’estate in tutta Italia diventeranno progressivamente studentati”.

Lo ha detto a Pescara la ministra dell’Universita e della Ricerca, Annamaria Bernini, a margine della presentazione dei lavori di realizzazione del nuovo studentato universitario nell’ex Ferrhotel del capoluogo adriatico: “Tale intervento, promosso da Comune e Adsu, permetterà di riqualificare una struttura in abbandono da anni”.

Bernini ha poi aggiunto che “ogni settimana si riunisce una cabina di regia a palazzo Chigi perché non esiste solo il Pnrr, ma esiste anche la legge 338 che è un finanziamento del ministero al 70% per iniziative che portino velocemente un’opportunità per studentesse e per studenti”.

Naturalmente – ha affermato – esiste anche la possibilità di fare delle convenzioni con il Demanio”. Il tutto per “fare in modo che tutti gli immobili vengano utilizzati per scopi pubblici e naturalmente meritevoli”.