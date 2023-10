UNIVERSITA’: CAMPITELLI, CORSO DI LAUREA IN DIRITTO AMBIENTALE ED ENERGIA LANCIANO TRA MIGLIORI 100

LANCIANO – “Questa mattina Corrado Zunino su la Repubblica ha pubblicato un articolo dove parla dei 100 migliori corsi di laurea in Italia. Tra essi è presente anche quello promosso dalla Regione Abruzzo sul diritto dell’ambiente e dell’energia a Lanciano. Questo è un importante riconoscimento che premia le scelte e le idee di questo governo regionale. Sono estremamente orgoglioso e soddisfatto”.

Così in una nota l’assessore regionale con delega all’energia Nicola Campitelli, fautore del corso di laurea in Diritto dell’ambiente e dell’energia dell’università di Teramo a Lanciano (Chieti), rispetto ad un articolo comparso oggi su Repubblica sui 100 corsi di laurea più innovativi e spendibili per l’anno 2023-2024 in Italia, tra i quali è figurato l’insegnamento abruzzese.

“Un nuovo corso di laurea, unico nel suo genere in Italia – aveva commentato Campitelli lo scorso maggio in occasione delle due giornate di open days del corso – che rappresenta una grande opportunità per l’Abruzzo e soprattutto per i tanti giovani che non devono più andare fuori regione per studiare in determinate facoltà universitarie ma possono farlo nel loro territorio. Come Regione Abruzzo ci siamo e non a caso abbiamo sostenuto la startup di questo corso di laurea. Ci crediamo anche perché è un percorso capace di creare figure professionali di cui il mondo produttivo oggi, nell’epoca della transizione ecologica ed energetica, ha assolutamente bisogno”.