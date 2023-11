UNIVERSITA’ DELL’AQUILA E SNA: AL VIA COLLABORAZIONE PER POLO DI FORMAZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

L’AQUILA – “Nella prospettiva della realizzazione di un polo locale di formazione per la pubblica amministrazione che, oltre ad offrire percorsi di formazione di interesse generale, possa rappresentare un hub formativo specialistico sui temi strategici della previsione e prevenzione dei rischi, della gestione delle emergenze e del post-emergenze, oltre che della ricostruzione e della riqualificazione del territorio e del patrimonio abitativo e infrastrutturale”.

Si legge così in una nota in merito al corso “Formazione specialistica per il personale delle Stazioni appaltanti su ‘Il nuovo codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023)’: le novità più rilevanti”, svolto dalla Scuola nazionale dell’amministrazione (Sna), istituzione centrale deputata a selezionare, reclutare e formare funzionari e dirigenti pubblici, istituita per migliorare l’efficienza e la qualità della pubblica amministrazione italiana, in collaborazione con l’Università degli Studi dell’Aquila, dove si sono svolte le ultime lezioni il 20 e 21 novembre.

Il rettore, intervenuto all’iniziativa, ha espresso il compiacimento proprio e dei vertici della Scuola, evidenziando come il corso si inquadri nel rapporto di collaborazione convenzionalmente definito tra Sna e Università, costituendone una prima attuazione.

Il percorso formativo diretto alle pubbliche amministrazioni abruzzesi del 20 e 21 novembre ha visto operare in piena sinergia docenti Sna e docenti dell’Ateneo.