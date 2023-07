UNIVERSITA’ DI TERAMO: DA REGIONE CESSIONE GRATUITA IMMOBILE EX CASA DELLO STUDENTE E MENSA

TERAMO – La Regione Abruzzo consegna all’Università di Teramo l’immobile di proprietà regionale dell’ex casa dello studente ed ex mensa universitaria di via Referza, per cinquant’anni in uso gratuito.

Firmato ieri il verbale di consegna dal direttore generale di Ateneo Salvatore Cimini, dai tecnici dell’Università, della Regione Abruzzo e dell’Adsu, a seguito della disposizione della concessione con decreto del presidente della Giunta regionale del 23 maggio scorso.

Sull’immobile si realizzeranno laboratori e impianti pilota a servizio del Dipartimento di Bioscienze e tecnologie agro-alimentari e ambientali dell’Ateneo teramano, come riportato in una nota.

“Sono molto soddisfatto e ringrazio la Regione Abruzzo – ha dichiarato il rettore Dino Mastrocola – perché con la firma del verbale di consegna possiamo procedere a realizzare i progetti in atto per l’ampliamento del Polo agro-bio-veterinario, in particolare per gli impianti pilota a servizio del Dipartimento di Bioscienze, tra cui un incubatore di start-up, dispositivi per il controllo di qualità e sicurezza, una cantina e un caseificio sperimentali”.

Il direttore generale Salvatore Cimini ha aggiunto che “dalla data odierna partiranno a regime i lavori di ristrutturazione e adattamento dell’edificio che è stato già appaltato dall’Università di Teramo a dicembre 2022. I lavori si concluderanno entro un anno”.