UNIVERSITA’ DI TERAMO E ROTARY CLUB: CONVEGNO SU FORMAZIONE, COMPETENZE E LAVORO

TERAMO – “Formazione, competenze e lavoro” è stato il tema del convegno nel polo didattico “G. d’Annunzio” dell’Università degli Studi di Teramo, nell’ambito delle iniziative previste dal Corso di Studi in Economia, presieduto dal professor Bernardo Cardinale, il 7 novembre.

L’evento è stato organizzato insieme al Distretto 2090 del Rotary International in collaborazione con i Rotary Club della provincia di Teramo (Teramo, Teramo Est, Teramo Nord Centenario e Hatriaticum Piceno Roseto).

Dopo i saluti del magnifico rettore Dino Mastrocola, del direttore del Dipartimento di Scienze della Comunicazione Christian Corsi; di Daniela Tondini, assistente del governatore del Distretto Rotary 2090 Gesualdo Ariel Angelico e dei presidenti dei quattro Club del teramano Gabriella Lucidi Pressanti (Rotary Club Teramo), Rosaria Parnenzini (Rotary Club Teramo Est), Paolo Bonaduce (Rotary Club Teramo Nord Centenario) e Antonella Romoli Venturi (Rotary Club Hatriaticum Piceno Roseto), sono intervenuti Michela Michetti, professoressa di Diritto costituzionale dell’economia dell’Unite; Nicola Strizzolo, professore di Comunicazione, culture e mutamento sociale dell’Unite; Fabio Conocchioli, presidente Gruppo Giovani Imprenditori, Confindustria Teramo; e Marco Agujari, direttore esecutivo Commissione Master & Job Rotary Distretto 2090 che hanno trattato rispettivamente i temi “Costituzione e lavoro”, “Giovani e lavoro: a ciascuno la sua parte”, “I giovani e le imprese” e “Il progetto Master & Job”.

In particolare, nel corso del suo intervento, il presidente Paolo Bonaduce ha ricordato il professore, avvocato Sandro Pelillo (recentemente scomparso, ndr), figura storica del Rotary, dell’avvocatura e dell’università teramana. Hanno riportato interessanti testimonianze delle rispettive aziende Paolo Brizzi, amministratore delegato della Sofir s.r.l.; Piero Faraone, Faraone Industrie S.p.A.; Leonardo Grossi, Kico s.r.l. e Luca Massetti, Manufactory s.r.l. I lavori sono stati introdotti e coordinati dal professor Bernardo Cardinale, presidente del Corso di Studio in “Economia”, presente anche in rappresentanza del Dipartimento di Scienze Politiche, diretto dalla professoressa Francesca Fausta Gallo. Prima dell’avvio dei lavori è stata offerta una consulenza gratuita agli interessati su come redigere il proprio curriculum vitae.

“L’iniziativa ha suscitato grande interesse – si legge in una nota – sia tra gli studenti sia tra i rappresentanti delle aziende, anche in virtù della presentazione del Progetto Master & Job, promosso e dal Distretto del Rotary International 2090, un progetto di alta formazione che costituisce una grande opportunità per i giovani meritevoli (studenti universitari e non e neolaureati), di età compresa tra i 20 e i 30 2 anni, residenti nelle regioni Abruzzo, Marche, Molise e Umbria”.

Tale progetto è sostenuto dal Distretto 2090 del Rotary International che finanzia 20 borse di studio per l’accesso totalmente gratuito al Master Ciba di 200 ore, che si svolgerà dal 17 febbraio al 30 aprile 2024 mediante lezioni online e con un modulo intensivo in presenza nella città di Spoleto. Un ruolo importante è anche quello delle imprese del territorio che offriranno opportunità di tirocinio agli studenti che frequenteranno il “Master&Job”.

Le lezioni affronteranno temi quali comunicazione, impresa & start up, finanza, intelligenza artificiale e nuove tecnologie.

Per partecipare alla selezione per l’assegnazione delle 20 borse di studio occorre inviare, entro il 20 dicembre 2023, il proprio curriculum vitae, mediante un’e-mail all’indirizzo [email protected] specificando in oggetto: Progetto Master & Job.

I candidati saranno selezionati dall’Ente formatore mediante un colloquio individuale e, al termine del Master, a tutti i corsisti verranno proposti stage in aziende presenti nel territorio. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito dell’Ente formatore www.eraclito2000.it