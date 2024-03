UNIVERSITA’: GIOVANI DEMOCRATICI, “SUBITO PAGAMENTO BORSE STUDIO, DA MARSILIO PROMESSE ELETTORALI”

PESCARA – “Un silenzio assordante continua ad aleggiare intorno al finanziamento del diritto allo studio universitario in Abruzzo. Solo due settimane fa, il presidente della Regione Marco Marsilio ha lanciato la sua ennesima promessa elettorale assicurando che il pagamento di tutte le borse di studio sarebbe avvenuto a breve, ma l’unico atto che egli ha realmente fatto è stato quello di negare il diritto alla formazione a 3.387 studenti e studentesse, idonei ma non beneficiari della borsa di studio”.

Lo sostengono in una nota i Giovani Democratici Saverio Gileno e Monaim Moutamid, rispettivamente segretario regionale e responsabile università per l’Abruzzo.

“I giovani della nostra regione sono stufi del continuo definanziamento del diritto allo studio e del disinteresse verso gli studenti, e soprattutto delle tante promesse non mantenute”, continuano i giovani Dem.

“Dopo quattro mesi, la Giunta Marsilio continua a tacere su un tema centrale per la formazione e per lo sviluppo della nostra regione. Noi invece continueremo a tenere un faro acceso sul tema insieme alle associazioni studentesche. Sono troppi ormai gli studenti e le studentesse che hanno dovuto abbandonare la propria carriera formativa in quanto non hanno un reddito sufficiente per poter continuare il proprio percorso. La borsa di studio è un diritto: non deve essere gestita come un rimborso spese ma deve essere garantita ed erogata subito”, concludono Gileno e Moutamid.

Pescara, 20/03/2024