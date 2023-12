UNIVERSITA’ LANCIANO: CAMPITELLI, “NEL GIORNO DEI PRIMI ESAMI INAUGURATA TARGA”

LANCIANO – “È sempre gratificante vedere le proprie idee prendere forma”.

Lo dichiara l’assessore regionale Nicola Campitelli, ricandidato alle prossime elezioni regionali del 10 marzo 2024 con Fratelli d’Italia, a margine dell’apposizione della targa dell’università degli studi di Teramo e del corso di studi sul diritto dell’ambiente e dell’energia al palazzo degli studi di Lanciano (Chieti). La Regione Abruzzo ha sostenuto l’attivazione del corso per due cicli di tre anni ciascuno.

“Nel giorno della prima sessione di esami – continua Campitelli – abbiamo inaugurato le due targhe universitarie che non sono solo due pezzi di plastica appesi al muro ma rappresentano una mia idea realizzata che sta già portando i primi risultati. Il corso di studi è frequentato da circa 100 studenti non solo abruzzesi ma anche di altre regioni portando un concreto beneficio anche nel tessuto socio-economico territoriale. Ancora una volta un segnale importante da parte del Governo del presidente Marco Marsilio che concretizza idee in progetti lungimiranti per far crescere e sviluppare il nostro territorio”, conclude.