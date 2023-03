UNIVERSITA’ L’AQUILA: 1.500 ADESIONI A OPEN DAYS 2023, GIANSANTI “OLTRE LE MIGLIORI PREVISIONI”

L’AQUILA – Sono oltre 1.500 le adesioni da parte di alunni delle scuole superiori, provenienti da tutta la regione Abruzzo e da alcune province delle regioni limitrofe, agli Open Days 2023 dell’Università degli studi dell’Aquila. Un’iniziativa che, nelle giornate di martedì e mercoledì, ha aperto le porte del Dipartimento di Scienze umane agli studenti del quinto anno in viale Nizza. Nelle varie aule del dipartimento, alcuni team organizzati hanno fatto conoscere ai ragazzi l’offerta formativa, con una scelta tra oltre 70 corsi di studio.

“La riuscita di questa due giorni supera le nostre più rosee aspettative – ha commentato Francesco Giansanti delegato del Rettore per l’orientamento, tutorato e placement – i ragazzi sono arrivati con entusiasmo e hanno risposto a i nostri input. Un’occasione questa degli Open Days che coincide più o meno con la scadenza dei 100 giorni dall’esame di maturità, il momento giusto in cui i ragazzi iniziano a pensare seriamente a quello che sarà il loro futuro. Le iscrizioni inizieranno ad arrivare in estate”. Numerosi i docenti delle scuole superiori presenti.

“Abbiamo vissuto delle giornate importanti – ha dichiarato Federica Di Gianni, professoressa del Liceo “Cotugno” all’Aquila – un’occasione soprattutto per chi non ha le idee chiare del mondo accademico”. Il team di comunicazione dell’ateneo ha anche realizzato un video riassuntivo, in cui si vedono alcuni studenti raccontare la propria esperienza. “Dall’Università mi aspetto che mi aiuti a costruire un futuro in ambito lavorativo – dice Matteo Mammone – un futuro in cui possa avere una libertà e non possa sentirmi uno schiavo. Mi aspetto delle grandi cose da questo ateneo anche sulla base delle esperienze dei miei parenti”.

Gli fa eco Roberto Ranaldi: “Voglio iscrivermi all’Università per migliorare la condizione economica e per avere un futuro”.