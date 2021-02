UNIVERSITA’ L’AQUILA, DIDATTICA MISTA: NUOVE REGOLE VALIDE DAL 6 MARZO. TUTTE LE INFORMAZIONI

L’AQUILA – Seguendo un principio di cautela, l’Università degli Studi dell’Aquila ritiene che l’attuale situazione epidemiologica non consenta la ripresa delle attività formative del secondo semestre nelle modalità ordinarie.

“Studentesse e studenti – si legge in una nota – saranno comunque messi nelle condizioni di poter proseguire e concludere il proprio percorso formativo, di svolgere le sedute di laurea e sostenere gli esami previsti nell’osservanza di rigorose misure di sicurezza. Pertanto, le attività del secondo semestre si svolgeranno secondo le regole seguenti, valide dal 6 marzo 2021 e sino a nuova disposizione o ad interventi delle autorità competenti a livello regionale o nazionale e in relazione alla evoluzione della pandemia”.

“Come regola generale si informa che tutte le attività descritte di seguito si conformeranno alle vigenti norme di sicurezza e prevenzione del rischio pandemico, con particolare riguardo alla capienza massima delle aule, fissata nel limite del 50%. Inoltre, per partecipare alle lezioni in presenza e per accedere agli spazi dell’università, per le tutte le attività consentite, è necessario prenotarsi mediante App UnivAq”.

LEZIONI ED ESAMI

Corsi di laurea triennale, magistrale, e a ciclo unico

· I anno: didattica mista con prenotazione della presenza;

· Anni successivi: didattica a distanza con possibilità di attività in presenza secondo quanto definito dai Consigli di Corso di Studi sulla base di specifiche esigenze dei singoli corsi;

· Attività di laboratorio ed esercitazioni: attività in presenza, anche in base a turnazioni, ove compatibile con logistica e tipologia di attività pratica; in alternativa, attività in modalità mista.

Master, corsi di perfezionamento e corsi di aggiornamento

· Didattica a distanza con la possibilità di attività in presenza per i laboratori e le esercitazioni definite dai Comitati Ordinatori, sulla base di specifiche esigenze dei singoli corsi;

Corsi di Dottorato e scuole di specializzazione

· I dottorandi e gli specializzandi potranno svolgere le attività di ricerca e quelle assistenziali in presenza.

· Le scuole di specializzazione di area sanitaria e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica, come pure l’area della formazione all’insegnamento, si svolgeranno sia in modalità in presenza che a distanza in base alla disponibilità degli spazi aula.

· Esami

Gli esami di profitto delle lauree, lauree magistrali e lauree magistrali a ciclo unico si svolgeranno in presenza o a distanza, in funzione della numerosità degli esaminandi in rapporto alla capienza delle aule, sulla base delle specifiche esigenze stabilite dai Consigli dei Corsi di Studi e con modalità organizzative da concordarsi con il Direttore del Dipartimento.

Qualora si scelga la modalità in presenza, è comunque garantita agli studenti la possibilità di optare per la modalità a distanza.

Studentesse e studenti con disabilità che intendano fruire di esami in presenza dovranno farne richiesta, con congruo anticipo, al Prorettore alla disabilità e al Presidente del Corso di Studi, specificando le proprie esigenze.

PREPARAZIONE DELLA TESI DI LAUREA

Le attività inerenti la tesi di laurea – di studio, laboratorio e colloquio con il Relatore – potranno essere svolte in presenza; il Relatore dovrà richiedere autorizzazione al Direttore di Dipartimento per l’accesso della laureanda o del laureando alle strutture.

ESAMI DI LAUREA E CONSEGUIMENTO TITOLI

Tutte le sessioni di laurea e di conferimento degli altri titoli rilasciati dall’Ateneo si svolgeranno esclusivamente in modalità a distanza.

È intenzione di UNIVAQ organizzare, non appena le condizioni sanitarie lo consentiranno, un graduation day per festeggiare tutti i laureati che hanno acquisito il titolo durante l’emergenza COVID-19.

TIROCINI CURRICULARI

I tirocini curriculari potranno essere svolti a distanza, in presenza o in modalità mista, compatibilmente con la disponibilità della struttura ospitante. Quest’ultima dovrà garantire che l’organizzazione degli spazi sia tale da ridurre al minimo il rischio di prossimità e di aggregazione, e che vengano adottate tutte le misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate rispetto alle specifiche attività da svolgere, avendo particolare riguardo alle particolari esigenze delle persone con disabilità. Lo svolgimento dei tirocini in presenza presso le strutture dell’Ateneo verrà autorizzato sulla base delle specifiche esigenze stabilite dai Consigli dei Corsi di Studi e con modalità organizzative da concordarsi con i Direttori di Dipartimento.

TIROCINI DI AMBITO SANITARIO

Lo svolgimento dei tirocini di area sanitaria potrà avvenire in presenza o a distanza, sulla base delle decisioni assunte, nel rispetto delle direttive nazionali, dai Presidenti dei Corsi di Studi. In particolare, per la modalità di svolgimento in presenza, ferma restando la possibilità di posticipo, gli studenti dovranno esprimere il loro assenso. In ogni caso, le modalità di svolgimento dei tirocini per i soggetti recanti condizioni di fragilità diretta o indiretta, verranno eventualmente valutate singolarmente.

STAGE E TIROCINI EXTRACURRICULARI

È ammesso lo svolgimento dei tirocini extracurriculari, in modalità in presenza, presso tutti i soggetti ospitanti che svolgono attività produttive nei settori non sospesi ai sensi della normativa vigente.

Lo svolgimento di tirocini potrà avvenire a condizione che l’organizzazione degli spazi nei locali del soggetto ospitante sia tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate tutte le misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate rispetto alle specifiche attività da svolgere, avendo particolare riguardo alle esigenze delle persone con disabilità.

Nei luoghi di lavoro dovranno essere integralmente rispettati i vigenti protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

COLLABORAZIONI 150 ORE

I Direttori di Dipartimento e i responsabili degli uffici interessati organizzano, all’interno delle strutture dell’Ateneo, le attività dei borsisti 150 ore nel rispetto delle norme di sicurezza.

ACCESSO AGLI SPORTELLI E AGLI UFFICI AMMINISTRATIVI

L’accesso degli studenti agli uffici amministrativi sarà consentito solo previo appuntamento e nel rispetto delle norme vigenti.

RICEVIMENTO STUDENTI

Di regola, i ricevimenti si svolgono in modalità telematica. In casi eccezionali, sarà possibile farli in presenza previo appuntamento via mail con il docente, che ne darà comunicazione all’Ufficio Sicurezza e Igiene sul Lavoro.

AULE STUDIO

Al fine di ridurre al minimo le occasioni di contagio, le aule studio resteranno chiuse.

BIBLIOTECHE

L’accesso alle sale lettura delle biblioteche è riservato ai laureandi, ai dottorandi e agli specializzandi, previa prenotazione con App UnivAQ. Il servizio di prestito resta invece aperto a tutti gli studenti presso tutte le biblioteche di Ateneo, previo appuntamento. Per maggiori informazioni, si rinvia agli avvisi che saranno pubblicati sulla pagina web delle biblioteche.

STUDENTI IN MOBILITÀ ALL’ESTERO

Per quanto riguarda il progetto ERASMUS e i progetti di scambio con gli altri paesi, legati a qualsiasi percorso di formazione o a collaborazioni con docenti stranieri, gli spostamenti da e per l’estero sono possibili secondo gli artt. 6, 7, 8 del DPCM del 14/01/2021. Si raccomanda, in ogni caso, di verificare le limitazioni e le disposizioni in vigore al momento del viaggio sul sito “Ministero della Salute – Covid-19 – Viaggiatori”.

