UNIVERSITA’ L’AQUILA: OLTRE 700 STUDENTI ALLE GIORNATE DI ORIENTAMENTO

L’AQUILA – Oltre 700 studenti di varie scuole superiori abruzzesi sono stati ospiti, oggi, dell’Università dell’Aquila, nel polo di ateneo di Coppito, per partecipare a un evento di orientamento in informatica e matematica.

Un’iniziativa che rientra nell’ambito del Piano nazionale lauree scientifiche (Pls), un piano di intervento nazionale istituito nel 2004 su iniziativa del Ministero dell’Università e della Ricerca (Mur) per promuovere le immatricolazioni ai corsi di laurea scientifici e favorire, al loro interno, un equilibrio di genere.

L’iniziativa era aperta non solo ai ragazzi dell’ultimo anno in procinto di affrontare l’esame di maturità ma anche a quelli delle classi terze e quarte.

Gli studenti, divisi per classi, hanno potuto seguire lezioni preparate appositamente per loro dai docenti del Disim, il dipartimento di Ingegneria e scienze dell’informazione e matematica dell’Università dell’Aquila, trascorrendo una vera e propria giornata da studenti universitari, con tanto di pranzo a mensa offerto dall’università.

L’evento è stato coordinato, per quanto riguarda il Pls in matematica, da Maria Rosaria Enea, professoressa di Didattica e storia della matematica, e, per il Pls in informatica, dal ricercatore Luca Forlizzi.

Queste le scuole partecipanti: per la provincia di Teramo, Polo liceale statale Saffo (Roseto); Liceo statale Marie Curie (Giulianova); liceo statale Albert Einstein (Teramo); Istituto di istruzione superiore Delfico-Montauti (Teramo). Per la provincia dell’Aquila, Istituto statale di istruzione superiore Andrea Bafile (L’Aquila); Istituto di istruzione superiore Enrico Fermi, Sulmona; Istituto di istruzione superiore Ettore Majorana (Avezzano). Presente anche il liceo Filippo Masci di Chieti.