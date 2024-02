UNIVERSITA’: LEGA GIOVANI ABRUZZO PRESENTE A MONTECITORIO PER COORDINAMENTO “SIAMO FUTURO”

ROMA – Si è riunito a Roma, a Montecitorio, il coordinamento di Siamo Futuro, la realtà universitaria vicina al partito guidato da Matteo Salvini.

L’iniziativa – si legge in un comunicato – promossa da Federico Scalisi, Responsabile Nazionale Università Lega Giovani, dall’onorevole Luca Toccalini, segretario Federale della Lega Giovani e dal professor Aurelio Tommasetti, già Rettore dell’Università di Salerno, responsabile nazionale della Lega per l’università, ha riunito decine di giovani da tutta Italia per discutere dei cruciali temi legati al mondo universitario.

Presente per l’Abruzzo una delegazione di universitari del movimento giovanile della Lega, guidata dal coordinatore Nino Giuseppe Critelli.

“Da anni – dichiara Critelli – la Lega pone massima attenzione verso le istanze degli universitari, futura classe dirigente del nostro Paese. La politica ha il dovere di assicurare loro il Diritto allo Studio, tramite le borse di studio, le residenze pubbliche e un trasporto agevolato. Questo Governo ha messo come nessun altro prima risorse importanti in Bilancio: occorre continuare su questa strada. Rilanciamo la sfida contro l’attuale sistema a numero chiuso di Medicina, affinché l’accesso alla facoltà sia sempre più aperto e, soprattutto, basato sul merito. Le ragazze e i ragazzi della Lega Giovani Abruzzo sono l’esempio di cosa significa fare rappresentanza studentesca: ascolto, dedizione e concretezza , senza scadere in battaglie ideologiche che nulla hanno a che vedere con il bene degli studenti. Siamo e saremo sempre la voce degli studenti in tutti gli organi accademici e istituzionali”.