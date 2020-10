UNIVERSITA’: RINVIATI TEST AMMISSIONE SCIENZE INFERMIERISTICHE

ROMA – E’ stato rinviato lo svolgimento della prova di ammissione del corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche annunciato per la giornata di domani, venerdì 30 ottobre.

La decisione, alla luce delle disposizioni contenute nel nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per il riesplodere della emergenza pandemica, è stata presa dal Ministro dell’Università e della Ricerca Gaetano Manfredi, con apposito Decreto firmato nella tarda serata del 28 ottobre, che ha disposto il differimento di tutti i test di ammissioni previsti per i corsi di laurea magistrale relativi alle Professioni Sanitarie per l’anno accademico 2020/21.

La data di svolgimento della prova è rinviata ad una successiva che, tenuto conto dell’evoluzione del quadro pandemico e di eventuali ulteriori disposizioni in materia, sarà fissata entro il mese di marzo 2021.

Gli atenei, nell’ambito della loro autonomia organizzativa e gestionale, assicureranno il recupero delle attività formative e degli esami di profitto relativi al primo semestre nel corso dell’anno accademico 2020-2021.

