UNIVERSITA’ TERAMO: ARTICOLO DOTTORANDI IN PRESTIGIOSA RIVISTA ASM

TERAMO, – Simone Morelli e Mariasole Colombo, dottorandi in “Scienze mediche veterinarie, sanità pubblica e benessere animale” della facoltà di Medicina veterinaria dell’università di Teramo, sono tra gli autori di una Review dal titolo “Canine and Feline Parasitology: Analogies, Differences, and Relevance for Human Health”, appena pubblicata su ‘Clinical Microbiology Reviews’.

Si tratta di una rivista edita dall’American Society for Microbiology (Asm) ed è considerata dalla classifica Clarivate la seconda più importante al mondo nel campo della microbiologia/parassitologia e delle malattie infettive/parassitarie dell’uomo e degli animali. L’articolo offre una disamina su analogie e differenze delle più importanti malattie parassitarie del cane e del gatto (gli animali da compagnia più diffusi) dal punto di vista dell’importanza clinica in Medicina veterinaria e nell’ottica “One Health”.

In particolare, l’articolo riporta il punto di vista parassitologico sull’importanza della collaborazione tra la Medicina umana e la Medicina veterinaria in relazione al rapporto uomo-pet.

Tra gli altri autori dell’articolo ci sono Angela Di Cesare e Donato Traversa, entrambi dell’Università di Teramo, rispettivamente professore associato e professore ordinario di Parassitologia e malattie parassitarie, e Anastasia Diakou, professore ordinario di Parassitologia dell’università di Salonicco che da anni collabora con il gruppo coordinato dal professor Traversa presso l’ateneo di Teramo.