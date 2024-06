TERAMO – È Christian Corsi, docente di economia aziendale e comunicazione d’impresa e direttore del dipartimento di Scienze della comunicazione, il nuovo rettore dell’Università di Teramo che prenderà il posto dell’attuale rettore Dino Mastrocola, il cui mandato scadrà il 31 ottobre.

Corsi, 48 anni, è il più giovane rettore di una Università statale italiana. Come stabilito dall’articolo 19 dello Statuto di Ateneo, rimarrà in carica per sei anni accademici, fino al 2030.

Le operazioni di voto, che hanno visto la partecipazione di 533 aventi diritto – 262 docenti, 185 tra personale tecnico, amministrativo e di biblioteca e 86 rappresentanti degli studenti, si sono svolte oggi dalle 9 alle 19 nel seggio elettorale unico allestito nella sala tesi del polo Spaventa del campus di Coste Sant’Agostino.

Corsi ha prevalso con 239 voti sul professor Salvatore Cimini, docente di diritto amministrativo, già direttore generale dell’ateneo, che ne ha ottenuti 232.

Corsi, vicino all’ex rettore dell’Università di Teramo Luciano D’Amico – candidato del campo largo alla Presidenza della Regione e attuale consigliere regionale – nel suo programma ha posto come obiettivi “la visione di un ateneo permeato da un forte senso di comunità con ascolto attivo delle idee e delle esigenze dell’intera comunità universitaria. Nessuno resterà indietro in un profondo processo di cambiamento: l’università luogo sempre più inclusivo e dinamico con condivisione di idee, culture, conoscenze e competenze spinti da un profondo senso di appartenenza e diventando un punto di eccellenza. Le differenze costituiscono il vero valore aggiunto, insieme all’innovazione e all’inclusione”.

L’azione proposta da Corsi mira alla creazione di “un’università sistemica, un organismo vivo dove didattica, ricerca, terza missione e impatto sociale sono legate e si influenzano reciprocamente per il conseguimento degli obiettivi. La ricerca deve rispondere alle esigenze e alle sfide della società contemporanea con la collaborazione interdisciplinare e la condivisione delle risorse”.

Inoltre la didattica viene concepita come “apprendimento attivo e impegno verso la società e la creazione di una comunità solida e inclusiva con gli studenti al centro, un tavolo permanente in dialogo costante con il rettore, internazionalizzazione, rimodulazione delle tasse, borse di collaborazione, centro universitario teatrale, nuove aule di studio e aggregazione, affitti agevolati, carte dei servizi, sostegno proattivo e selettivo di progetti di imprenditorialità innovativa, costituzione di un laboratorio per l’innovazione e l’imprenditorialità”.

Nato a Teramo nel 1976, Christian Corsi è professore ordinario in Economia aziendale presso il Dipartimento di Scienze della comunicazione, di cui è stato preside e successivamente direttore.

È coordinatore del Corso di Dottorato di ricerca in Economic and social sciences dell’Università degli Studi di Teramo e titolare di docenze all’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.

È stato prorettore all’Orientamento in entrata, al Placement e al Welfare studentesco. È stato coordinatore del Corso di laurea magistrale in Economics and communication for management and innovation in partenariato con l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

È stato componente della Commissione CRUI “Bilancio e gestione economica e finanziaria delle Università”. È componente di comitati scientifici di riviste internazionali, tra le quali International Journal of Business Competition and Growth, Management Control, International Journal of Management and Enterprise Development, International Journal of Business Environment, Journal of Business Economics and Management.

È socio delle seguenti comunità accademico-scientifiche: AIDEA (Accademia Italiana di Economia Aziendale), SISR (Società Italiana di Storia della Ragioneria) e SIDREA (Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale).

Ha partecipato in qualità di relatore a oltre 170 convegni e seminari scientifici a livello nazionale ed europeo. Ha pubblicato oltre 70 contributi tra articoli e monografie scientifiche con editori nazionali e internazionali in ambito di trasferimento tecnologico universitario e spin-off, di dinamiche di accounting e di performance economico-finanziarie, innovative e sociali, come pure di corporate governance di PMI, imprese start-up e technology-based, anche con riferimento a modelli aziendali orientati alla sostenibilità.