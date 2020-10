UNIVERSITA’ TERAMO: FIRMATA CONVENZIONE CON RETE NAZIONALE DEGLI ISTITUTI ALBERGHIERI

TERAMO – Il nuovo Corso di laurea dell’Università di Teramo in Scienze e culture gastronomiche per la sostenibilità sarà un riferimento nazionale per la formazione dei docenti tecnico-pratici delle scuole appartenenti alla Rete Nazionale degli Istituti Alberghieri (Re.Na.IA).

È quanto stabilito dalla convenzione firmata questa mattina in Ateneo dal rettore Dino Mastrocola e dal presidente di Re.Na.IA Luigi Valentini. Una proposta che offre un Corso di studi universitari per completare la formazione dei numerosissimi docenti tecnico-pratici che animano gli istituti alberghieri italiani.

Alla firma della convenzione erano presenti anche il preside della Facoltà di Bioscienze Enrico Dainese e il coordinatore del Corso di laurea in Scienze e culture gastronomiche per la sostenibilità Maria Angela Perito.

Download in PDF©