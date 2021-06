UNIVERSITA’ TERAMO: “FUTURO E INDUSTRIE CREATIVE”, SECONDA EDIZIONE DEL MACTALK

TERAMO – Il corso di Laurea Magistrale in Media, Arti, Culture (MAC) della Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università degli Studi di Teramo, presenta la seconda edizione del MACTalk che si terrà mercoledì 23 giugno alle ore 18.00 a Piazzetta del Sole, uno dei luoghi aggregativi nel cuore di Teramo, per confrontarsi sul tema Futuro e industrie creative.

I MACTalk nascono con l’intento di parlare di cultura e creatività fuori dalle aule universitarie e a un pubblico non specialistico, generando una discussione e riflessione su temi di grande rilevanza che coinvolgano il pubblico attivamente.

“Nell’ultimo anno – si legge nella presentazione – la pandemia ha mostrato chiaramente come la cultura, la creatività e il sistema dei media siano parte integrante della socialità e aggregazione degli individui: parlare della situazione attuale, riflettere sui cambiamenti che stiamo vivendo e interrogarsi su cosa ne sarà in futuro è necessario e doveroso. La scelta di tenere l’evento in luoghi aggregativi della città non è casuale: la partecipazione attiva della cittadinanza è fondamentale per la creazione di un dialogo tra esperti e professionisti della cultura e il territorio, al fine di valorizzarlo.

La I edizione del MACTalk si è tenuto l’anno scorso all’interno della Biblioteca “Melchiorre Delfico” pochi giorni prima delle chiusure imposte dal lockdown nazionale.

La II edizione del MACTalk rappresenta un’occasione per ripensare alle modalità di trasmissione e diffusione della cultura, oggi sempre più ‘mediate’ a causa delle restrizioni: se tornare alle vecchie abitudini e pratiche è impossibile – si chiedono gli organizzatori – come sarà il futuro delle industrie culturali e creative? Quali scenari si aprono?

Evento cardine del corso di laurea magistrale in Media, Arti, Culture, il MACTalk è interamente curato, ideato, organizzato e allestito dagli studenti del Corso di laurea insieme ai docenti, con i quali dialogheranno durante brevi interventi che sono il frutto di un lavoro e di riflessione comune.

Introdotti dai saluti di Christian Corsi, preside della Facoltà di Scienze della comunicazione, e di Lucia Esposito, presidente del corso di laurea magistrale in ‘Media, Arti e Culture’, i relatori della seconda edizione del MACTalk saranno i docenti Paola Besutti, Paolo Coen, Andrea Sangiovanni e Luca Siracusano in dialogo con un gruppo di studenti, Fabrizio Deriu, Gianluigi Rossini, Emilio Cocco e Marcello Pedaci.