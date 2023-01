UNIVERSITÀ TERAMO: IL CUN APPROVA CORSI GIURIDICI NELLA SEDE DISTACCATA DI LANCIANO

TERAMO – “Il Consiglio Universitario Nazionale (CUN) ha approvato il nuovo Corso di laurea dell’Università di Teramo in “Diritto dell’ambiente e dell’energia”, che avrà sede a Lanciano. L’approvazione da parte del CUN pone fine alla polemica sul nuovo Corso di laurea dell’Università di Teramo ritenuto erroneamente una duplicazione di quello attivo all’Università di Chieti-Pescara in “Servizi giuridici per l’impresa””.

Lo fa sapere l’Uniteramo in una nota.

“D’altro canto, al di là degli aspetti formali, basta leggere gli ordinamenti dei due Corsi di laurea – cioè le materie di studio – per comprendere che si tratta di due netti e distinti percorsi formativi: per l’Università di Teramo si trattava di un Corso di laurea in Diritto dell’ambiente e dell’energia, mentre per l’Università di Chieti-Pescara era un Corso di laurea in Servizi giuridici per l’impresa”.