UNIVERSITA’ TERAMO: SVOLTA GREEN, CONTRATTO DI 15 ANNI CON ENGIE ITALIA PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

TERAMO – Engie Italia, player globale dell’energia, con la missione di guidare la transizione verso un’economia a impatto ambientale zero, ha stipulato con l’Università di Teramo un contratto di 15 anni per l’affidamento dei servizi di gestione termica ed elettrica e la manutenzione degli impianti.

Engie progetterà e realizzerà interventi di riqualificazione negli impianti di tre edifici universitari: le facoltà di Scienze Politiche, Giurisprudenza e AgroBioVeterinaria.

Verranno, inoltre, realizzate anche le prime infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici sulle aree di sosta dell’Ateneo.

Un progetto che porterà benefici all’Università, con un risparmio annuo di energia termica del 9% e di energia elettrica del 12%, e all’ambiente evitando l’emissione in atmosfera di 4.000 tonnellate di CO2 totali per tutta la durata dell’accordo, equivalenti alla piantumazione di 26.700 alberi nell’Ateneo.

“La partnership con Engie Italia segna una significativa svolta green per il nostro Ateneo. La riqualificazione degli impianti di tre edifici universitari, legati ad altrettante importanti facoltà, porterà benefici sia in termini di maggiore efficienza energetica sia di un minore impatto ambientale del nostro Ateneo – afferma Berardino Ciampana, responsabile dell’Area Servizi Tecnici dell’Università di Teramo – Inoltre, l’installazione della prima stazione di ricarica per veicoli elettrici della zona va a completare il progetto con un importante valore aggiunto nel migliorare la qualità della vita di chi ogni giorno frequenta e vive la nostra Università.”

“Investire nell’efficienza energetica – dichiara Fabrizio Di Battista, direttore Area Adriatica-Sud di Engie Italia – comporta non solo risparmi nelle bollette, ma anche maggiore comfort e più adeguati standard di sicurezza, oltre ad un rilevante incremento del valore patrimoniale degli edifici. Il ruolo e l’esempio del settore pubblico è decisivo e trainante per tutti. Sono 21 in Italia le Università con cui ENGIE collabora nella realizzazione di progetti di efficienza energetica. Ci auguriamo che la scelta lungimirante intrapresa dall’Università di Teramo, rappresenti un riferimento di attenzione all’ambiente, sia comportamentale che tecnologico, anche per altri Atenei.”

Ecco il dettaglio degli interventi di ENGIE per l’Università di Teramo:

– Riqualificazione sistemi di illuminazione a LED (oltre 5000 punti luce);

– Riqualificazione a led dell’illuminazione esterna del campus;

– Nuovi sistemi di telecontrollo e telegestione;

– Installazione di ricariche per veicoli elettrici;

– Riqualificazione impianti termici e frigoriferi;

– Nuovo sistema di telecontrollo degli impianti tecnologici.

