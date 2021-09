UNIVERSITA’, TORNA A L’AQUIA LA SPECIALIZZAZIONE IN OFTALMOLOGIA

L’AQUILA – Dal mese di novembre sarà di nuovo attiva nell’ateneo aquilano la scuola di specializzazione in Oftalmologia, che formerà i nuovi specialisti oculisti.

Una buona notizia che si affianca al raddoppio dei posti disponibili nel corso di laurea in Ortottica e all’attivazione del Master in Neuro oftalmologia, unico in Italia: completando una offerta formativa a tutto campo per i professionisti che operano per la tutela della vista.

“Questo è il risultato dell’impegno profuso da tutto il personale docente e dalle risorse messe in campo dall’ università degli studi dell’Aquila e dall’Azienda sanitaria locale», dice Marco Ciancaglini, ordinario di Malattie dell’apparato visivo e responsabile della Oculistica universitaria all’Aquila. «Il settore della formazione medica è altamente competitivo e richiede l’impiego di molte risorse in strutture cliniche , personale e risorse organizzative. Spero che questi risultati positivi per l’ateneo e la città dell’Aquila possano servire anche a migliorare gli standard operativi e le dotazioni delle Unità operative oculistiche di riferimento”.