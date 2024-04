UNO SPAZIO D’ASCOLTO PER L’AUTISMO ATTIVO A LORETO APRUTINO PER INFORMARE LE FAMIGLIE

LORETO APRUTINO -Nel mese dedicato alla sensibilizzazione sull’autismo, apre a Loreto Aprutino (Pescara) uno spazio d’ascolto dedicato alla disabilità. Grazie alla sensibilità del Sindaco Renato Mariotti e all’impegno dell’Assessore alle politiche sociali Roberta Legnini si avvia una attività di informazione sull’autismo. Le famiglie del territorio potranno fruire di questo nuovo servizio per ottenere informazioni utili per accesso alle cure, inclusione sociale e avvio al lavoro per ragazzi e adulti. Diverse le attività in essere nell’anno corrente che potranno generare l’interesse della comunità locale che affronta ogni giorno le difficoltà generate dalla condizione autistica o della disabilità in genere.

E’ un primo passo che ci porterà nel tempo ad ampliare la presenza e le attività, al pari di altre collaborazioni avviate in Abruzzo. L’Accordo di collaborazione siglato con ANCI Abruzzo ci rende orgogliosi di tale sviluppo presso il Comune di Loreto Aprutino.

“Saremo al fianco dell’Amministrazione comunale per iniziative dedicate alla informazione delle famiglie, alla inclusione, al sostegno alle persone autistiche e alle loro famiglie e per trovare insieme soluzioni adeguate alle tante problematiche che affliggono questa condizione, ma ci sarà anche spazio per proposte per eventuali laboratori creativi e per Coffee Room come luogo d’incontro destrutturato e di condivisione di momenti ludici. La collaborazione e l’ascolto attivo per chi vive una condizione di fragilità sono sempre stati aspetti fondamentali della nostra associazione” commenta il Presidente Dario Verzulli.

L’Assessore alle politiche sociali del Comune di Loreto Aprutino, la dott.ssa Roberta Legnini commenta: “Ho fortemente voluto uno spazio completamente dedicato alla disabilità, ad accesso gratuito, dove i volontari dell’associazione Autismo Abruzzo Onlus offriranno consulenza, sostegno, orientamento. Conosciamo bene l’associazione, punto di riferimento per le famiglie con Autismo in tutto l’Abruzzo e non solo e siamo fiduciosi che questo spazio possa essere di grande aiuto perché sarà esteso non solo a chi vive l’autismo nella sua quotidianità ma anche a tutti coloro che si trovano ad affrontare una qualsiasi disabilità.”