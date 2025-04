UNO SPOT PUBBLICITARIO SU NAVELLI PREMIATO AL CINE FESTIVAL “BORGHI SUL SET”

NAVELLI- La bellezza del capoluogo dello zafferano, Navelli, colpisce ancora. Complice anche la maestria di Marco Migliozzi che dietro l’obbiettivo ha girato lo spot pubblicitario “Lo zafferano…. Quello vero”. Il filmato di 1,12 minuti è stato ammirato con successo nella nella terza edizione del Cine Festival “Borghi sul Set” svoltasi a Roma il 1° e 2 Aprile, tanto che ha assegnato a tale video il riconoscimento di miglior docufilm pubblicitario ambientato nei borghi.

“Un successo che si va a sommare a quello di altri servizi cinematografici che hanno avuto come sfondo il nostro comune”, ha detto Paolo Federico sindaco di Navelli (L’Aquila), “siamo soddisfatti, ma non ci arrendiamo e continuiamo a lavorare per promuovere l’immagine del nostro territorio ad un pubblico sempre più vasto”.

Lo spot in grado di suggestionare lo spettatore mettendo insieme aspetti legati al paesaggio con elementi tipici dello zafferano è stato girato servendosi di tecniche particolari, ma soprattutto grazie all’occhio attento di Marco Migliozzi. “Il borgo di Navelli, la sua caratteristica forma e la particolare esposizione sull’omonima piana”, ha detto Migliozzi, “sono da sempre un punto di riferimento per gli appassionati alla ricerca di suggestioni e ispirazioni, se a queste poi si aggiunge la bellezza e i colori del fiore e dello zafferano, ecco che possiamo assistere ad una sorta di magia. La stessa in grado di fare breccia negli animi delle persone”.

Il filmato che sarà reso disponibile a tutto il pubblico a breve vanta anche un ottimo montaggio. Il meritato riconoscimento segue quello della scorsa edizione Di “Borghi sul Set” dove il Borgo venne premiato quale “Borgo più cinematografico” nel cortometraggio “L’Oro di Navelli”, sempre del regista Marco Migliozzi.